El Consejo de la Magistratura envía más pliegos al Ejecutivo para llenar vacantes en cargos clave de Comodoro Py. Se espera que estén listas y se remitan al Ejecutivo 15 ternas más.

El Consejo de la Magistratura acelera y envía más pliegos al Ejecutivo para llenar vacantes en cargos clave de Comodoro Py . En el mes pasado y este, el organismo espera sumar 32 ternas de candidatos remitidas al gobierno.

Entre ellas hay candidatos para cubrir tribunales orales de Retiro y la Cámara Federal porteña. Con Horacio Rosatti a la cabeza, el Consejo de la Magistratura enviará más ternas de candidatos al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentran cargos clave de Comodoro Py. Hasta ahora, el Ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques remitió 150 pliegos al Senado.

El Consejo de la Magistratura es responsable de la administración de los recursos del Poder Judicial y llama a concurso para la cobertura de cargos. Una vez que se cumple el proceso, se arman las ternas para cada cargo que se concursa y se las remite al Poder Ejecutivo para que el presidente elija de esa terna al candidato que le parece más apto para el cargo. Luego se redactan los pliegos y se los envía al Senado.

Allí, la negociación política es la que resuelve todo. En total, se espera que estén listas y se remitan al Ejecutivo 15 ternas más. Entre ellas se enviarán los candidatos para cubrir otro lugar sensible en los Tribunales de Retiro. A pesar del envío de pliegos, aún hay 105 ternas que permanecen retenidas en el Poder Ejecutivo Nacional.

El Consejo de la Magistratura tiene en trámite 151 cargos, y el total de vacantes en el Poder Judicial nacional y federal asciende a 371 puestos, equivalentes al 37% de los cargos





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