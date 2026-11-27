La oposición logró imponer sus condiciones en el Presupuesto 2027, aumentando los fondos para universidades nacionales a $11 billones y protegiendo a INTI contra los recortes gubernamentales.

La aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados se convirtió en un revés significativo para la gestión del ministro de Economía, ya que la oposición parlamentaria logró modificar sustancialmente el texto original del proyecto. Durante la madrugada del viernes, se consumó una jornada de intensas negociaciones que derivó en un cambio de correlaciones de fuerza en la sanción de la ley.

El proyecto obtuvo la aprobación general con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, correspondientes a diputados de la provincia de Córdoba. Sin embargo, el verdadero choque ocurrió en la discusión artículo por artículo, donde el bloque opositor demostró mayor organización y capacidad de negociación para imponer sus condiciones financieras.

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Salto financiero para las universidades

La oposición tumbó el artículo 11 del presupuesto universitario propuesto por el Gobierno, obteniendo 130 votos en contra de la versión oficial frente a 121 a favor. Este resultado permitió la aprobación de la propuesta presentada por los rectores de las instituciones académicas, la cual eleva la asignación de fondos para las casas de altos estudios de $7,3 billones a $11 billones.

De este total de $11 billones autorizados, $9,7 billones estarán destinados exclusivamente a personal y funcionamiento de las universidades. Los restantes $1,7 billones se distribuirán entre todas las instituciones a través de programas específicos, respondiendo a las exigencias históricas del sector por el cumplimiento de la ley de financiamiento.

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Defensa del INTI y transporte provincial

Este no fue el único retroceso para la administración en materia de financiamiento público. La oposición también rechazó con 127 votos negativos y 123 positivos un artículo que, según denunciaron los legisladores opositores, desfinanciaba al INTI (Institutos Nacionales de Tecnología Industrial y Agropecuaria). Como consecuencia, se incorporaron partidas adicionales para proteger a esta institución científica clave.

Además, la frutilla del postre fue la aprobación de un aumento de fondos para el transporte de pasajeros del interior. La oposición logró aprobar la giro de $515 millones de pesos en subsidios, con 133 votos a favor y 115 en contra. Esta decisión responde a las presiones realizadas por los intendentes de diversas provincias durante el proceso de negociación.

Contexto político y próximos pasos

En medio de este escenario de tensión legislativa, el ministro de Economía, Martín Menem, se mostró en campaña política junto al gobernador de Santa Fe, Juan Schiaretti. La reunión entre Menem, Schiaretti y el presidente tuvo lugar en las oficinas presidenciales a primera hora de la noche, coincidiendo con las negociaciones críticas por el presupuesto.

El resultado del debate trasladará la discusión al Senado, donde el escenario se mantiene incierto. La sanción definitiva de la ley se retrasará, lo que obliga a que la normativa sea aprobada antes del 31 de diciembre para evitar una reconducción del Presupuesto 2026 y formalizar la convocatoria a sesiones extraordinarias.