El Congreso analiza la remoción del jefe de Gabinete Adorni: el mecanismo constitucional y los desafíos políticos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un posible proceso de censura en el Congreso argentino debido a controversias por viajes, inmuebles y criptomonedas no declaradas. La oposición busca utilizar el mecanismo constitucional de remoción, pero necesita mayorías absolutas en ambas cámaras, lo que resulta complicado tras las elecciones de 2025 que fortalecieron al oficialismo.

El Congreso argentino se encuentra en el centro de un nuevo debate político: la posible remoción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien enfrenta una fuerte controversia por una serie de viajes, adquisiciones inmobiliarias mediante estructuras contables complejas y la revelación de fondos no declarados en criptomonedas que ahora busca blanquear.

La oposición, conformada por el peronismo, la izquierda y bloques provinciales, busca utilizar el mecanismo constitucional de censura para forzar su salida, pero el camino es complejo y requiere mayorías específicas en ambas cámaras legislativas. El mecanismo de remoción del jefe de Gabinete tiene su origen en la reforma constitucional de 1994, impulsada por los expresidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín, quienes crearon esta figura inspirada en los sistemas parlamentarios europeos.

Según los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete puede ser interpelado y removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una de las Cámaras. Sin embargo, para avanzar hacia una destitución efectiva, se requiere el voto simultáneo de ambas cámaras en sesión conjunta o el voto concordante.

Es decir, primero debe aprobarse una expresión de censura en una de las Cámaras con 129 diputados o 37 senadores (la mitad más uno del total de miembros), y luego, para la remoción definitiva, se necesita el respaldo de ambas Cámaras. En la práctica, este procedimiento nunca se ha utilizado contra un jefe de Gabinete, incluso en momentos de debilidad institucional.

En el actual contexto político, las elecciones de 2025 le dieron al oficialismo una base sólida en ambas cámaras, lo que dificulta que la oposición reúna los votos necesarios. El PRO, liderado por Mauricio Macri, ha pedido la remoción de Adorni pero no está dispuesto a impulsar una destitución parlamentaria, ya que muchos de sus legisladores buscan acuerdos con La Libertad Avanza en sus distritos, como Mendoza, Chaco, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Jujuy y Tucumán.

Sin dictamen de comisión, la oposición necesitaría dos tercios de los votos para tratar el tema sobre tablas, un número casi imposible de alcanzar. Por lo tanto, la suerte de Adorni depende de la capacidad de la oposición para construir mayorías en un escenario de doble vuelta legislativa, donde las alianzas políticas serán determinantes





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