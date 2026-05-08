El conflicto en Medio Oriente cumple 70 días de guerra: Trump presiona a Irán y se intensifican las tensiones

El conflicto en Medio Oriente alcanza su 70° día de guerra, con Donald Trump presionando a Irán para un acuerdo de paz rápido o amenazando con nuevos ataques. Teherán estudia un cese al fuego mientras Estados Unidos moviliza fuerzas en el estrecho de Ormuz. Además, se analizan los recientes ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán y las implicaciones geopolíticas de la situación.

El conflicto en Medio Oriente cumple este viernes 8 de mayo su 70° día de guerra, marcando una escalada de tensiones que ha captado la atención global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión sobre Irán para que acepte un acuerdo de paz de manera inmediata, advirtiendo que de lo contrario se enfrentará a nuevos ataques militares. En un movimiento estratégico, tres navíos estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz, a pesar de los recientes ataques iraníes, lo que ha generado una respuesta cautelosa de Teherán, que actualmente estudia la posibilidad de un cese al fuego y ha anunciado que comunicará su decisión a Pakistán.

Esta situación ha generado una serie de interrogantes sobre el futuro del conflicto y sus implicaciones a nivel mundial. Entre las principales noticias del día, destaca la amenaza de Trump de lanzar más ataques si Irán no firma un acuerdo de paz rápidamente. Pakistán, por su parte, ha confirmado que Washington y Teherán han alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a la guerra, aunque aún no se han revelado los detalles.

Además, se han reportado ataques en una isla estratégica, mientras Irán evalúa la última propuesta de Estados Unidos para detener la guerra. Trump ha decidido pausar el Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz para facilitar las negociaciones con Irán, lo que ha provocado una caída en los precios del petróleo esta semana, luego de que el presidente estadounidense sugiriera que un acuerdo podría estar cerca.

Otros hechos relevantes incluyen la visita de Lula a la Casa Blanca, donde se buscó fortalecer una relación marcada por altibajos, y las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la posibilidad de que Irán utilice delfines kamikaze para atacar buques norteamericanos. Trump, por su parte, superó una primera prueba en las elecciones estatales, en un contexto previo a las elecciones de medio término.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha escalado a un nivel sin precedentes. Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluyendo puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. El objetivo de esta ofensiva es tomar el control del gobierno iraní.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha importantes operaciones de combate en Irán y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. En un video difundido en redes sociales, el presidente estadounidense declaró: Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones.

Estados Unidos ha realizado la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán, un país de gran influencia geopolítica. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.

En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979.

El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana. Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud.

Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a quien Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán





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