El Conflicto en Medio Oriente Acelera el Ajuste en Wall Street: ¿Dónde Buscar Oportunidades?

La guerra en Medio Oriente intensifica la corrección en las acciones tecnológicas de Wall Street, con fuertes caídas en las valuaciones. Analizamos el impacto en diversos sectores y las perspectivas de los analistas.

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha actuado como un catalizador, acelerando el proceso correctivo que ya se observaba en las acciones de Wall Street , especialmente en las gigantes tecnológicas, conocidas como las Big Tech . El mercado de acciones tecnológicas se encuentra ahora más arbitrado en comparación con su promedio histórico y con las valuaciones en el índice S&P500. Este ajuste refleja una reevaluación del riesgo y las expectativas de los inversores ante la incertidumbre global. La guerra ha generado un impacto significativo en las valuaciones, provocando un descenso que ha afectado a diversos sectores del mercado, no solo al tecnológico, sino también al financiero y de la salud. Los analistas de mercado están atentos a cómo evolucionará esta situación y a las oportunidades que puedan surgir en medio de la volatilidad.

En medio de la creciente volatilidad en Wall Street, las acciones en general y las tecnológicas en particular han experimentado un ajuste significativo en sus valuaciones. Considerando el clásico índice de valuación en Wall Street, el Price Earning Ratio (P/E) de las principales tecnológicas, este ha disminuido de 34 veces ganancias a 24 veces ganancias desde el inicio de la guerra. Esta caída es considerablemente mayor a la observada en las valuaciones del S&P500, que descendió de 22 a 18 veces ganancias. Este retroceso en las valuaciones es resultado de la fuerte baja que han experimentado las acciones tecnológicas este año. Compañías como Microsoft y Tesla se encuentran más de un 30% por debajo de sus máximos históricos. Otras empresas como Meta y Netflix han caído más del 20% desde sus máximos, mientras que Amazon, Google, Apple y Nvidia están en un proceso correctivo de entre un 7% y un 11% por debajo de sus máximos. Además de las grandes tecnológicas, otros papeles del sector también han sufrido presiones importantes, como Oracle, que ha disminuido un 60% desde sus máximos previos, junto con Qualcomm, Palantir, IBM, AutoDesk, Adobe, SalesForce, entre otras, mostrando pérdidas superiores al 30% desde sus máximos anteriores. Este ajuste correctivo no se ha limitado al sector tecnológico, extendiéndose a otros sectores como el financiero, con disminuciones de hasta un 20% en empresas como Visa, American Express y Mastercard, así como bancos que caen entre un 8% y un 11% desde sus máximos. El sector de la salud también se ha visto afectado, con descensos notables en compañías como Eli Lilly y Abbott Lab, entre otras.

El conflicto en Medio Oriente y el aumento en el precio del petróleo han modificado las expectativas inflacionarias y sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), abriendo la posibilidad a subidas de tasas de interés. Esta política monetaria contractiva, generalmente no bien recibida por los mercados, apunta a un enfriamiento de la economía estadounidense, lo que podría traducirse en menores ganancias para las empresas y, en consecuencia, en una caída de las acciones. La alteración en el precio del petróleo ha generado un impacto significativo en los mercados. Tras una tregua, el mercado busca cierta normalización. Los analistas de Balanz consideran que la experiencia con shocks petroleros previos indica que lo relevante para la renta variable no es solo la magnitud del alza del petróleo, sino también su velocidad. Según Balanz, en 1973, el shock petrolero causó una caída de casi el 14% en un año, aunque el drawdown del S&P 500 en ese momento superó el 45% debido a la recesión en EE.UU. En la Guerra del Golfo en 1990, el S&P 500 cayó un 15%, aunque la economía estadounidense ya estaba en camino a una recesión. Los analistas de Balanz advierten que el mercado accionario aún podría experimentar caídas adicionales a corto plazo si el conflicto se prolonga, aunque consideran poco probable una recesión global por ahora.

Por consiguiente, los analistas de Balanz prevén que hasta que la situación en Medio Oriente no se aclare, será difícil ver una estabilización en la renta variable. Ellos prevén que los mercados de tasas ya han internalizado un escenario más negativo, algo que las acciones aún no han hecho. A corto plazo, ven riesgos de presión adicional en la renta variable global. La apreciación del dólar desde el inicio del conflicto actúa como un viento en contra adicional para las acciones de mercados desarrollados y emergentes, pero esperan que esta tendencia se revierta una vez que el conflicto se modere. El alza de tasas tiende a afectar más a los sectores más sensibles a esta política monetaria agresiva y al aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense. En este sentido, las tecnológicas, que suelen exhibir mayor volatilidad, han experimentado una reversión más agresiva en sus valuaciones. Adicionalmente, las acciones tecnológicas, que lideraron las ganancias en el pasado, ahora sufren las mayores pérdidas. Con el ajuste actual, las valuaciones de las tecnológicas se han alineado con las del resto de los sectores en Wall Street.





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