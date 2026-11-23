Un popular conductor comparte su duelo por el fallecimiento de su madre Susana, recuerda momentos en el Hospital Italiano y cita a Lionel Messi como consuelo en medio de la impotencia.

En una emotiva transmisión de su programa radial, un conocido conductor compartió con sus oyentes los detalles más íntimos de los últimos días vividos junto a su madre, Susana. La entrevista se centró en la impotencia que genera enfrentar el fin de una vida y la difícil aceptación de situaciones que escapan completamente al control humano.

Últimos días en el Hospital Italiano

El comunicador describió con detalle las sensaciones que atravesó mientras acompañaba a su progenitora en el Hospital Italiano. Durante ese período, aguardaba un desenlace que, para él, ya resultaba inevitable y conocido. Relató que existía una clara conciencia de la incapacidad para modificar la realidad médica, lo que generaba una profunda sensación de impotencia.

Also read Gonzalo Tapia se interpuso a Lionel Messi y acabó lesionado en Inter Miami vs. Columbus Crew

Manifestó explícitamente que, aunque las personas con ciertas personalidades creen poder conseguirlo todo mediante su carácter, la realidad muestra que no siempre es posible alterar el curso de los acontecimientos fatales. Este reconocimiento de los límites humanos fue el eje central de su reflexión durante la emisión.

El consuelo de Lionel Messi

Para encontrar un alivio emocional inmediato, el conductor realizó una comparación directa con la figura de Lionel Messi y la lucha de su padre, Jorge. Explicó que su pensamiento derivó hacia el futbolista y recordó que Messi tampoco tuvo la capacidad de impedir la muerte de su propio progenitor.

Advertisement

Este paralelismo sirvió para que el locutor entendiera que el dolor y la pérdida son experiencias universales. Al reconocer que incluso las figuras más importantes del mundo no pueden detener la muerte, sintió un cierto consuelo ante su propia situación personal. La referencia al deporte funcionó como un punto de conexión emocional con otros argentinos que han vivido duelos similares.

Aceptación y duelo en La Tablada

Tras el fallecimiento, el tiempo de despedida física incluyó un domingo completo dedicado a la familia. El conductor estuvo presente durante el velatorio y acompañó el posterior entierro en el cementerio de La Tablada. Estos momentos estuvieron marcados por la solemnidad y el contacto directo con sus seres queridos en medio de la tristeza.

En el radio, leyó fragmentos de un texto que había encontrado previamente en su teléfono celular. El mensaje hablaba sobre la necesidad de aceptar las derrotas con la cabeza alta y la importancia de aprender de cada experiencia. Destacó que su madre le había enseñado innumerables lecciones a lo largo de su vida, pero que el proceso de aprendizaje continúa.

Conclusión del programa y otros temas

El segmento también tocó brevemente la actualidad de otras figuras, como la presencia de Marta Fort en Tropitango junto a Pablo Migliore, donde se observó su complicidad y el gesto de quitarse el anillo. Asimismo, se mencionaron noticias de última hora como las palabras de Nicki Nicole sobre su presente musical y los rumores sobre el matrimonio de Tini Stoessel.

Advertisement

Además, se informó sobre la llegada inminente de un tormentón de hielo que reduciría la temperatura en el AMBA en 14 grados. Sin embargo, el núcleo de la transmisión se mantuvo en la reflexión filosófica sobre la muerte y la enseñanza que deja la partida de una madre, cerrando con el compromiso de seguir aprendiendo junto a la audiencia.