El comercio lidera la caída de empresas con empleo formal en Argentina

El universo de empresas formales retrocede a 479.928 firmas. El sector comercial explica el 42 por ciento de la pérdida total en los primeros meses de 2026.

El universo de empresas argentinas con al menos un trabajador formal cubierto por una Asociación de Riesgos del Trabajo (ART) experimentó una contracción significativa, pasando de 489.749 entidades a 479.928 firmas. Esta reducción total implica la salida del mercado de un número neto de empresas empleadoras que refleja un escenario de fragilidad en el tejido productivo nacional. Los datos consolidados muestran un saldo negativo drástico que deja atrás la dinámica expansiva observada en ejercicios anteriores.

Comercio y Transporte lideran la pérdida de empleos

El comercio encabezó las bajas absolutas en términos de despidos de firmas, pasando de 144.301 empresas a 140.145 establecimientos. Este descenso representa la salida de 4.156 firmas y una retracción porcentual del 2,9 por ciento. Por su peso estructural dentro de la economía formal, este rubro explica más del 42 por ciento de la caída total registrada durante el período analizado por los indicadores económicos.

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Detrás del sector comercial se ubicó la industria manufacturera, que también sufrió una mella importante en su capacidad instalada y operativa. El número de establecimientos industriales descendió de 47.040 a 45.199, lo que equivale a una baja del 3,9 por ciento y la pérdida de 1.841 empresas. El transporte y almacenamiento, por su parte, registró uno de los retrocesos más significativos del mapa productivo, consolidando un triángulo de sectores afectados.

Actividades inmobiliarias contraen su cartera operativa

Las actividades inmobiliarias también mostraron una contracción relevante en su base de empresas registradas. Las cifras bajaron de 51.806 a 51.053 firmas, una disminución de 753 firmas que responde a la menor actividad en el mercado de propiedades. Mientras tanto, el sector de la construcción registró una baja de 329 compañías, sumándose a la lista de rubros que no lograron mantener su solidez operativa durante el ejercicio en curso.

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Entre comercio, industria y transporte acumularon 7.660 empresas menos, lo que representa cerca del 78 por ciento de toda la reducción observada en los primeros ocho meses del año. Los datos estadísticos muestran una mayor fragilidad en actividades ligadas al movimiento de bienes y mercancías, sectores que resultan especialmente sensibles a los niveles de consumo interno y la actividad económica generalizada.

Servicios personales crecen pero no compensan el déficit

A contramano de la tendencia generalizadora de cierre, seis actividades específicas aumentaron su cantidad de empresas durante el periodo. El mayor crecimiento se observó en servicios de asociaciones y servicios personales, que sumó 683 firmas y alcanzó las 42.385 empresas totales. Este rubro demostró resiliencia relativa frente a la contracción macroeconómica que afecta a los sectores industriales y comerciales.

También mostraron resultados positivos las actividades administrativas, con 199 nuevas empresas, y salud humana y servicios sociales, que incorporó 156 firmas. Las restantes subas se registraron en administración pública, servicios artísticos y culturales, y suministro de electricidad y gas. Sin embargo, el avance de estos sectores de servicios no alcanzó para compensar las pérdidas del resto de la economía.

Saldo negativo y proyección para el cierre de 2026

Mientras las bajas totalizaron 10.906 empresas, las altas llegaron a apenas 1.085, generando un saldo negativo de 9.821 firmas empleadoras menos en lo que va de 2026. Este desequilibrio estructural indica que la creación de empleo formal no está siendo sostenida por la generación de nuevas plazas en las grandes cadenas de distribución o producción. Los informes metodológicos, como los diseñados por Economic Trends, buscan garantizar el resguardo de la información mediante esquemas rigurosos de triangulación para evitar sesgos en la captura de datos empresariales.