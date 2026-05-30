El color nude: la tendencia que viste la piel y conquista la moda actual

Desde Marilyn Monroe hasta las alfombras rojas actuales, el nude se posiciona como el tono neutro por excelencia que realza el bronceado y evita transparencias incómodas. Descubre su evolución en la alta costura y las colecciones recientes.

El color nude se ha convertido en un imprescindible en el armario de cualquier amante de la moda. Este tono, que se traduce literalmente como desnudo, es conocido también como color piel o maquillaje, y su principal virtud es la de mimetizarse con el tono de la piel, evitando esas transparencias incómodas que pueden ocurrir con prendas de tejidos vaporosos y ligeros.

Lejos de pasar desapercibido, el nude realza el bronceado y aporta un toque de sofisticación que lo ha convertido en el favorito de las alfombras rojas más importantes del mundo, desde la Met Gala hasta el Festival de Cannes. Su versatilidad permite que se deslice entre un rosa palo y un beige suave, adaptándose a diferentes tipos de piel y estilos. La historia del nude en la moda está marcada por momentos icónicos.

Uno de los más recordados es el vestido que Marilyn Monroe lució en 1962 para cantar el célebre Cumpleaños feliz al presidente John F. Kennedy. Enfundada en un diseño de Jean Louis, con breteles finitos y espalda descubierta, bordado en 2.500 cristales, la actriz parecía ir desnuda bajo los focos, lo que generó un gran revuelo.

En la actualidad, el nude ha sido protagonista en colecciones de alta costura y en propuestas más casuales, como la última colección crucero presentada en Biarritz por una firma que apostó por conjuntos de suéter y falda de punto de signo marinero, lucidos por la actriz franco-rumana. También se ha visto en sugerentes bodies con cuello halter y vestidos con doble falda y pañuelo en la cintura, demostrando que el nude no entiende de estaciones ni de tendencias pasajeras.

Grandes firmas como Fendi, Balmain y otras casas de lujo han apostado por este tono para las grandes ocasiones. Por ejemplo, en la alfombra roja de la avant premiere de El diablo viste a la moda 2, algunas actrices eligieron tules en nude para destacarse entre el elenco.

Otra actriz, vinculada a las películas de Almodóvar, deslumbró con un vestido de gasa en nude, inspirado en un cuadro de Gustav Klimt, que combinaba un corte midi con plumas en el dobladillo, creando un diseño elegante y lleno de movimiento. El nude, además de ser un aliado para evitar transparencias, es un color que aporta luminosidad y resta años, por lo que se recomienda para eventos diurnos y nocturnos.

Su capacidad para realzar el bronceado lo convierte en el compañero perfecto para el verano, aunque en invierno también funciona como base para estampados y texturas. En definitiva, el nude es mucho más que un simple color: es una declaración de estilo que ha sabido evolucionar con el tiempo, manteniéndose siempre en el podio de las tendencias





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