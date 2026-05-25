El collar de monitoreo avanzado puede analizar los ladridos, maullidos y posturas de los animales para comprender su estado emocional. La IA analiza el tono, la frecuencia y el contexto de cada sonido para generar una interpretación aproximada del estado emocional de la mascota. Algunos modelos también suman datos sobre el movimiento, la postura y la actividad diaria del animal. Aunque la comunidad científica mantiene una postura prudente, nadie duda de que estos dispositivos pueden ayudar a detectar de manera temprana signos de malestar o enfermedad y facilitar la atención veterinaria preventiva. La tecnología sigue abriendo caminos para entendernos mejor con nuestros compañeros de cuatro patas.

El collar de monitoreo avanzado puede analizar los ladridos, maullidos y posturas de los animales para comprender su estado emocional . La IA analiza el tono, la frecuencia y el contexto de cada sonido para generar una interpretación aproximada del estado emocional de la mascota.

Algunos modelos también suman datos sobre el movimiento, la postura y la actividad diaria del animal. Aunque la comunidad científica mantiene una postura prudente, nadie duda de que estos dispositivos pueden ayudar a detectar de manera temprana signos de malestar o enfermedad y facilitar la atención veterinaria preventiva. La tecnología sigue abriendo caminos para entendernos mejor con nuestros compañeros de cuatro patas





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