El colegio de Pilar que logra que el 75% de sus alumnos terminen la secundaria en tiempo y forma

En Manuel Alberti, Pilar, el Instituto María Madre Nuestra alcanza una tasa de egreso del 75% en un contexto de alta vulnerabilidad, gracias al acompañamiento docente y comunitario.

El Instituto María Madre Nuestra , ubicado en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar , es un ejemplo de cómo la educación puede transformar realidades en contextos de vulnerabilidad.

Con una tasa de egreso en tiempo y forma del 75%, muy por encima del promedio nacional que apenas alcanza el 10%, esta institución demuestra que el acompañamiento cercano y los valores son clave para que los jóvenes completen sus estudios secundarios. Elías, de 21 años, es uno de esos casos: terminó la secundaria en 2023, cursa el CBC de Medicina en la UBA y trabaja en mantenimiento en Palermo.

Sale de su casa a las cinco de la mañana y viaja casi dos horas para llegar a su empleo, pero valora el apoyo que recibió en la escuela.

"Lo más importante que me dio el colegio fue el apoyo de los profesores", afirma. Su madre lo crió sola y él quiere recompensar ese sacrificio. La historia de Elías refleja la de muchos alumnos que, gracias a la escuela, logran insertarse en el mercado laboral y continuar sus estudios superiores. La escuela, fundada en 1956 por el padre José Roqueta, comenzó en vagones de tranvía para brindar salud y educación a una zona rural sin calles ni transporte público.

Hoy ocupa tres hectáreas con espacios verdes, dos edificios, áreas deportivas, una biblioteca moderna siempre llena y un SUM para más de 100 personas. Franco Ricoveri, director desde hace ocho años, destaca que Manuel Alberti no es el conurbano típico, sino una zona rural con valores de comunidad pequeña.

"Lo más fuerte es la ausencia de familias completas. Familias lastimadas, divididas, abuelos a cargo de los chicos, padres que tienen que trabajar todo el día", explica. La escuela ofrece un acompañamiento integral que va más allá de lo académico. En 2025, sumó una diplomatura en Cuidados de Adultos Mayores en convenio con la Universidad Austral, una carrera corta con rápida salida laboral que Elías también aprovecha para generar ingresos extras.

Un informe de Argentinos por la Educación señala que la mayoría de las faltas de adolescentes de bajo nivel socioeconómico se deben al cuidado de hermanos, trabajo o dificultades para llegar a la escuela. Según datos del CIAS y Fundar, el 42% de los jóvenes entre 19 y 24 años que viven en villas y asentamientos del AMBA abandonaron la escuela, principalmente por necesidad de trabajar. Frente a esta realidad, la institución mantiene un círculo virtuoso de progreso social.

Docentes, no docentes y auxiliares que fueron alumnos son prueba de ello: desde el "Negro" Oscar, encargado de mantenimiento de 55 años, hasta Darío Torres, preceptor desde 2004. Torres se graduó allí y sus padres hicieron la primaria en los años 70.

"Los conozco a todos acá: chicos, padres y abuelos. Nos cruzamos en el club, en la carnicería, en la plaza, en todos lados", dice. Este acompañamiento cercano y el arraigo comunitario son claves para que los chicos terminen en tiempo y forma. La escuela no solo educa, sino que construye redes de contención que transforman vidas en un entorno de vulnerabilidad





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