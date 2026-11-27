El Colegio de Abogados de la Ciudad pide el juicio político de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña tras su fallo a favor de la AFA en el caso de la mansión de Pilar.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido una solicitud formal para iniciar el juicio político contra los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Esta medida extrema responde a la decisión tomada por ambos camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes resolvieron transferir la investigación sobre la supuesta mansión de Pilar a un juez considerado cercano a los actuales directivos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Detalles del fallo controvertido y la maniobra judicial

La controversia gira en torno a un fallo donde Borinsky y Barroetaveña determinaron que la causa penal debía quedar bajo la jurisdicción del juez Adrián González Charvay. Este magistrado, radicado en el Juzgado Federal de Zárate-Campana, ha sido señalado por tener vínculos estrechos con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, los altos dirigentes de la AFA actualmente investigados. La decisión de los camaristas se basó en la ubicación geográfica de la propiedad inmueble, valorada en 17 millones de dólares y atribuida a dos supuestos testaferros.

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Los propietarios alegados son Luciano Pantano, quien figura como monotributista, y su madre, quien es jubilada. Según el razonamiento de la Cámara, la mansión se encuentra en Pilar, lo que otorgaba competencia territorial al juzgado de Campana. Sin embargo, esta resolución fue vista como una maniobra para alejar la causa de los tribunales tradicionales de Buenos Aires y acercarla a un entorno judicial percibido como favorable a la dirigencia futbolística.

La reversión de la Corte Suprema y el alivio institucional

El Colegio de Abogados de la Ciudad expresó su alivio ante la reciente resolución de la Corte Suprema de la Nación. El Alto Tribunal revocó el fallo de la Cámara de Casación y ordenó remitir la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3. Este tribunal, ubicado en la sede de Comodoro Py, es conducido por el juez Daniel Rafecas. Esta decisión centraliza la investigación en una instancia con mayor tradición y menor asociación con los actuales actores de la AFA.

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La Corte Suprema fundamentó su decisión basándose en argumentos presentados por el fiscal general Mario Villar. Este funcionario destacó los vínculos del expediente con la Ciudad de Buenos Aires, sugiriendo que la red de intermediarios y las maniobras financieras no se limitaron a la jurisdicción de Pilar. La Corte consideró que la gravedad de los hechos requería un análisis más riguroso y descentralizado de las operaciones sospechosas.

La hipótesis delictiva: Lavado de activos y red internacional

La investigación centraliza la presunta existencia de una red internacional de intermediarios operativos entre los años 2021 y 2025. Según las acusaciones, esta estructura tuvo como objetivo canalizar fondos obtenidos por la AFA fuera del circuito bancario argentino mediante un complejo circuito financiero. El Colegio de Abogados subraya que la magnitud de estas inconductas revela la seriedad con la que debe analizarse el caso.

Los delitos imputados incluyen posible maniobra de lavado de activos mediante sociedades, modificaciones societarias y operaciones patrimoniales. El Colegio de Abogados de la Ciudad señaló que las palabras empleadas por la Corte Suprema reflejan la gravedad del asunto. La institución enfatizó que, dado que los jueces implicados ocupan los escaños más altos de la Justicia Federal debajo de la Corte, su actuación es de vital escrutinio público.

Presiones políticas y antecedentes de los magistrados

La solicitud de juicio político llega tras la activación de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación. Este organismo debe evaluar la situación profesional de Barroetaveña, quien fue exvicepresidente de la comisión de Ética de la AFA, y de Borinsky. Este último tiene aspiraciones de convertirse en juez de la Corte, respaldado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien mantiene una estrecha relación con Tapia y Toviggino.

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Esta presión institucional se suma a una denuncia previa presentada por la abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico. Ya la semana pasada, Talerico había solicitado formalmente el juicio político por mal desempeño contra ambos camaristas. La situación se ha complicado aún más con la unificación de la denuncia por lavado contra Beligoy y la causa de la mansión, lo que agrava la posición de los dirigentes futbolísticos y la legitimidad de las resoluciones judiciales previas.