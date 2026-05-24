El club italiano ha iniciado conversaciones con la directiva que comanda Juan Román Riquelme para quedarse con el Changuito, delantero de 24 años, quien no renovará su contrato con el Xeneize y se marchará en el próximo mercado de pases. Las negociaciones están avanzadas y se discuten una cifra cercana a su cláusula, que es de 15 M. Por el momento, discuten una cifra de alrededor de 14 millones.
El club italiano aceleró para quedarse con el Changuito , quien no renovará su contrato con el Xeneize y se marchará en el próximo mercado de pases.
El delantero santiagueño de 24 años es uno de los últimos exponentes de la inolvidable categoría 2002 y casualmente, o no, también se irá del club de una manera no deseada. Las negociaciones con la directiva que comanda Juan Román Riquelme están avanzadas y se discuten una cifra cercana a su cláusula, que es de 15 M. Por el momento, discuten una cifra de alrededor de 14 millones.
La postura de los directivos es que no se vaya libre en diciembre y por eso buscarán concretar una transferencia en el mercado de pases de mitad de año
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