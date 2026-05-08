El chueco en el vestuario del Real Madrid: tensión entre Valverde y Tchouameni por un golpe en la cabeza

Este texto describe la tensión en el vestuario del Real Madrid antes y después de un enfrentamiento entre los futbolistas del Real Madrid, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. El toegevoчением decidió abrir expedientes disciplinarios y luego impuso una sanción económica a los jugadores.

El clima en el vestuario del Real Madrid explotó a días del clásico contra Barcelona y uno de los protagonistas fue Federico Valverde . Después del cruce con Aurelien Tchouami que terminó con el uruguayo en el hospital por un golpe en la cabeza , Mina Bonino, su pareja, compartió en redes sociales una serie de fotos familiares del mediocampista después del escándalo.

También mostró una postal en la que se ve al volante sonriente con su hijo. Sin embargo, horas después de las imágenes que compartió, Mina activó su cuenta de Instagram y se enfrentó a críticas y acusaciones por haber publicado fotos viejas.

Finalmente, Mina mostró la fecha y hora de las imágenes y publicó un duro mensaje en respuesta a los comentarios negativos. El Real Madrid abrió expedientes disciplinarios para ambos jugadores y impuso una sanción económica de quinientos mil euros a cada uno, concluyendo los procedimientos internos correspondientes





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