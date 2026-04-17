El césped del Monumental, bajo la lupa antes del Superclásico

El estado del campo de juego del estadio Monumental genera preocupación de cara al Superclásico contra Boca Juniors. El club explica que se debe a una resiembra integral tras recitales, y se intensifican las tareas para mejorar la superficie.

El estado del césped del estadio Monumental ha acaparado la atención en los días previos al Superclásico , generando inquietud entre los aficionados, la prensa y los propios jugadores.

Tras el reciente encuentro de River Plate contra Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, las imágenes del campo de juego revelaron un aspecto preocupante, con zonas desparejas y expuestas, que incluso levantaron sospechas sobre su posible relación con la lesión de Fausto Vera, una baja significativa para el equipo en un compromiso de esta magnitud. La arena quedaba visible en diversos sectores, algo que sorprendió y generó un inmediato revuelo en las redes sociales y en el ámbito periodístico, donde las demandas de una explicación por parte del club no se hicieron esperar. La frase River debe dar una explicación resonó con fuerza, reflejando la perplejidad ante una situación poco usual en un recinto deportivo de prestigio continental. El partido contra Boca Juniors, programado para el domingo a las 17 en el Monumental, con Darío Herrera como árbitro, promete ser un evento de máxima expectación, y más allá de las habituales polémicas, el estado del campo se perfila como un factor que podría influir notablemente en el desarrollo del encuentro, uno de los más esperados del calendario futbolístico argentino. La preocupación por la calidad del césped del Monumental a tan solo dos días del choque contra el Xeneize ha llevado a una necesaria aclaración por parte de la dirigencia y el equipo de mantenimiento del club. Se ha explicado que el proceso actual es una consecuencia directa de una resiembra integral realizada a fines de marzo, tras la celebración de los recitales de AC/DC. Este tipo de intervenciones, necesarias después de eventos masivos que exigen el uso intensivo del campo, implican un período de recuperación crucial para el césped, durante el cual se encuentra en etapas de germinación y crecimiento. La irregularidad observada se debe a que este proceso aún está en desarrollo. En algunas áreas, particularmente entre la mitad de la cancha y la tribuna Centenario, la cobertura del pasto aún no es completa, permitiendo apreciar la base de arena sobre la que se asienta el terreno. Desde el club se ha comunicado de manera enfática que, si bien el campo no será perfecto, se ofrecerá una base más sólida y preparada que la vista en los últimos dos partidos. El personal encargado del mantenimiento ha intensificado sus labores con el objetivo de acelerar la recuperación del césped, buscando garantizar una superficie más firme y uniforme. La inquietud no se limita a la estética, sino que abarca primordialmente la seguridad de los futbolistas, quienes se enfrentarán en un partido de alta intensidad y exigencia física, donde un terreno de juego en óptimas condiciones es fundamental para prevenir lesiones y asegurar un buen espectáculo deportivo. El equipo de mantenimiento trabaja a contrarreloj para optimizar el estado del campo, aplicando técnicas específicas para potenciar el crecimiento y la densidad del pasto, esperando que para el momento del encuentro, la cancha presente una fisonomía mucho más aceptable y segura para los jugadores. La gestión del césped en estadios de alta competencia siempre representa un desafío, y en esta ocasión, los eventos masivos añadieron una capa extra de complejidad al cronograma de recuperación, justo antes de uno de los partidos más importantes del año. La atención se mantiene en las tareas de mejora, con la esperanza de que la superficie responda positivamente a los esfuerzos, permitiendo que el foco principal del Superclásico recaiga en la destreza de los futbolistas y no en las condiciones del terreno de juego





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