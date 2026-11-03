El CD Tenerife rinde homenaje a Jesús de Miguel con ceremonia abierta el 7 de noviembre

El CD Tenerife organizará un solemne homenaje al fallecido delantero Jesús de Miguel este sábado 7 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, permitiendo la entrada del público.

El Club Deportivo Tenerife ha confirmado los detalles oficiales para despedir al delantero Jesús de Miguel, quien falleció el martes pasado durante un choque violento con el portero del Andorra, Jesús Owono, en un partido de la Segunda División. La institución anunciará que el homenaje póstumo se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López con entrada libre y gratuita para toda la afición que desee rendir culto al jugador fallecido.

Detalles del Homenaje y Luto Oficial

El acto conmemorativo comenzará a partir de las 18:00 horas y contará con la presencia de la primera plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del club blanquiazul. Esta decisión busca permitir que los aficionados y personas cercanas al futbolista puedan despedirse de la mejor manera posible en el escenario donde desarrolló gran parte de su trayectoria reciente en Canarias.

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Paralelamente, el club ha declarado seis días de luto oficial para todas las categorías que dependen de la entidad, incluyendo el equipo femenino y el fútbol base, suspendiendo temporalmente toda su actividad deportiva. La familia de Jesús de Miguel ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha solicitado el máximo respeto por su privacidad en estos momentos de profunda dolor.

Mecánica del Accidente Fatal y Asistencia

La trágica incidencia ocurrió cuando Jesús de Miguel intentó disputar una pelota aérea y colisionó de forma brutal con el arquero rival Jesús Owono, quien había salido a interceptar la jugada. El impacto dejó al delantero inconsciente sobre el césped, alertando inmediatamente a los jugadores de ambos conjuntos sobre la gravedad de la situación.

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El personal sanitario acudió al terreno de juego para estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Desafortunadamente, el jugador no resistió las lesiones y falleció en ese centro hospitalario, poniendo fin a una vida marcada por la perseverancia y el esfuerzo en el fútbol español.

Trayectoria Profesional y Legado Deportivo

Conocido afectuosamente en los vestuarios como Demi, Jesús de Miguel nació en Madrid en septiembre de 1996 y construyó una carrera caracterizada por la humildad y el trabajo incansable. Su paso por clubes como el Internacional de Madrid, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca sentaron las bases de su desarrollo, pero fue en el CD Castellón donde exhibió su verdadera explosión goleadora.

Desde principios de 2023, se consolidó como la gran figura del equipo albinegro, coronándose como máximo artillero de su grupo con 16 tantos y logrando el ascenso a la categoría de plata. Este rendimiento excepcional le permitió debutar en el fútbol profesional a los 27 años y recibir el premio al mejor jugador del torneo, cumpliendo un sueño tardío pero muy merecido.

Impacto en el Mercado y Próximos Pasos

En julio de 2025, el CD Tenerife concretó su fichaje por tres temporadas, y su primera campaña fue fundamental para devolver al equipo a la Segunda División con 11 goles anotados. Actualmente, su cuerpo será trasladado a Navahermosa, en la provincia de Toledo, por pedido expreso de su familia, donde sus compañeros y directivos estarán presentes para el último adiós antes del entierro familiar.