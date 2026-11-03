El CD Tenerife confirma el empeoramiento neurológico de Jesús de Miguel

El club canario alerta que la salud del futbolista ha regresado a la UCI del Hospital Nuestra Señora de Candelaria tras un grave accidente durante el encuentro frente al FC Andorra.

El Club Deportivo Tenerife ha emitido un nuevo comunicado oficial informando que la situación médica del futbolista Jesús de Miguel ha empeorado a nivel neurológico. El delantero del equipo de la segunda división española se desplomó el pasado lunes durante el partido contra el FC Andorra tras un fuerte choque con el arquero rival.

El incidente crítico en el encuentro deportivo

El dramático episodio ocurrió el lunes en el minuto de juego correspondiente a la fecha once del campeonato de Segunda División de España. El marcador se encontraba empataado a dos goles cuando el delantero corrió hacia un espacio libre tras un despeje de un compañero, manteniendo la vista fija en la pelota. El guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, salió a anticiparlo y terminó impactándolo con fuerza.

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Tras el choque, el portero fue expulsado por el árbitro y se retiró inmediatamente del terreno de juego. Jesús de Miguel quedó tendido en el campo, mostrando graves dificultades para respirar. Un rival se acercó para verificar su estado y notó las complicaciones respiratorias, activando la llamada a los servicios médicos de emergencia.

Respuesta médica y traslado al hospital

El futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del impacto sufrido. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente en el estadio, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar en el interior de la ambulancia mientras el jugador era evacuado. Estas intervenciones permitieron que el delantero recuperara el pulso cardíaco antes de llegar al centro hospitalario.

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De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para someterse a diversos estudios y permanecer bajo observación médica intensiva. Inicialmente, el club Tenerife anunció que el jugador se mantenía estable, aunque dentro de la gravedad de la situación, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Desenlace de la respuesta institucional

El FC Andorra publicó un mensaje de aliento en sus redes sociales oficiales, expresando su apoyo al jugador afectado. El club declararon: desde el FC Andorra queremos enviar toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel después del grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto.

La declaración institucional agregó: un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife. El árbitro suspendió el partido tras la intervención médica en el césped y no se conoce cuándo se reanudará la competición oficial. El club canario adelantó que continuarán informando sobre las nuevas actualizaciones del caso en las próximas horas.