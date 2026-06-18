Un delantero escocés fue expulsado del Mundial tras dar positivo en un control antidoping. El escándalo selló su destino con la selección y marcó un punto de inflexión en los controles de la FIFA. Conoce los detalles de un episodio que quedó grabado en la historia de los mundiales.

El delantero escocés,whose name is not clearly stated in the source text but appears to be referring to a player from the 1978 World Cup, fue expulsado de la Copa del Mundo tras dar positivo en un control antidóping, en un episodio que dejó huella en la historia de los mundiales y selló su destino con la selección.

La historia de los mundiales está repleta de hazañas, goles inolvidables y también de episodios que dejaron una marca imborrable. Uno de esos momentos ocurrió tras la victoria de quedó en el centro de la polémica por un caso de dopaje que sacudió al fútbol internacional. El control antidóping que cambió la carrera de Johnston no solo fue recordado por el resultado, sino por el escándalo que estalló después.

Al finalizar el encuentro, los controles antidóping detectaron en la orina de, un estimulante prohibido por la FIFA. La noticia causó conmoción en el plantel británico y en todo el ambiente del fútbol. Estaba en la mejor forma de mi vida y no necesitaba ningún estimulante artificial. Ese partido fue el peor de mi carrera internacional, de modo que no se puede decir que mejoró mi rendimiento.

Expulsión del Mundial y el adiós a la selección escocesa y nunca más volvió a ser convocado para la selección de Escocia. El episodio no solo significó el final de su participación en la, sino que también selló su destino con la camiseta nacional. El escándalo se convirtió en uno de los casos más recordados de la historia de los mundiales y dejó a Escocia sin uno de sus delanteros más experimentados en plena competencia.

, la historia de Johnston sigue siendo un recordatorio de la importancia del juego limpio y de la responsabilidad de los futbolistas dentro y fuera de la cancha. Los episodios como el de Escocia en 1978 forman parte del legado de la Copa del Mundo y sirven de advertencia para las nuevas generaciones que sueñan con dejar su huella en el torneo más importante del fútbol. es mucho más que un caso de dopaje: es el reflejo de una época, de un fútbol menos controlado y de personalidades que, para bien o para mal, quedaron grabadas en la memoria colectiva de los mundiales





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