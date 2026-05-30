El capitán de Boca Juniors queda descartado para los partidos amistosos de la Selección Argentina

El capitán de Boca Juniors ha sufrido una distensión muscular en su isquiotibial derecho y quedó oficialmente descartado para los partidos amistosos de la Selección Argentina.

El capitán de Boca Juniors , sufrió una distensión muscular en su isquiotibial derecho y quedó oficialmente descartado para los partidos amistosos de la Selección Argentina .

Los estudios médicos confirmaron la lesión tras las fuertes molestias físicas con las que el jugador terminó disputando el partido ante Universidad Católica. A pesar de la baja para la gira previa, los plazos de recuperación de una distensión le permiten llegar con lo justo al debut del Mundial 2026 el próximo 16 de junio ante Argelia. Por lo tanto, viajará igualmente con la delegación nacional para realizar la rehabilitación con los kinesiólogos de la Selección Argentina.

El delantero y goleador del conjunto chileno, vivió el encuentro con las revoluciones al máximo en territorio hostil. Sobre el cierre del partido, con el resultado a favor de la Católica y la desesperación xeneize a flor de piel, el delantero protagonizó un durísimo cara a cara con Paredes, el mediocampista central y referente del plantel de Boca.

La chispa se encendió cuando el delantero del conjunto chileno fue reemplazado cerca del final, y el mundialista argentino lo empujó y le dijo algo, para que se apure a salir. Lejos de achicarse, el goleador respondió con todo. Para el delantero, el condimento especial de su simpatía por el Millonario pareció jugarle a favor en la motivación, celebrando cada intervención con el alma en una cancha totalmente volcada en su contra.

Por el lado de Paredes, la impotencia futbolística de ver cómo se escapaba el gran objetivo del año en su propia casa terminó de hacer estallar los ánimos. Victoria Villarruel volvió a reivindicar la represión durante la dictadura militar y la violencia policial en la región





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