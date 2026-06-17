El capitán argentino se emociona al marcar el primer gol del Mundial 2026 y dedica el triunfo a los hinchas

Tras una noche brillante en la que fue elegido el mejor jugador del partido, el capitán de la selección argentina reveló los motivos personales detrás de su emotiva celebración al convertir el primer tanto del Mundial 2026. Agradeció el apoyo de sus compañeros y destacó la importancia de comenzar el torneo con victoria, dedicando el triunfo a los miles de hinchas argentinos que viajaron a Estados Unidos.

En declaraciones tras su noche brillante, el astro reveló el trasfondo de su desahogo en el festejo y valoró el esfuerzo del grupo y el apoyo de la hinchada.

Recibió el premio al mejor jugador del encuentro. Al momento de enfrentar los micrófonos, el capitán no ocultó su sensibilidad y explicó el motivo de su emotiva reacción tras convertir el primer tanto del Mundial 2026.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a todos mis compañeros. Siempre en los míos, con mucha fuerza para que esté bien", sorprendió al rosarino.

Superado el desahogo personal, el '10' optó por poner el foco en la intimidad del plantel y en la importancia de arrancar el torneo con el pie derecho: "Ahora a festejarlo con ellos, con el vestuario. Estoy contento de ganar un partido difícil. Nunca es fácil jugar un primer partido del Mundial".

Para cerrar, el futbolista del Inter Miami se tomó un momento especial para dedicarle el triunfo a la marea de hinchas albicelestes que coparon las tribunas en los Estados Unidos, reconociendo el sacrificio que realizan para acompañar al equipo en cada rincón del planeta. Sobre la pasión de la gente, el capitán expresó: "Agradecido a la gente, que demuestra que la Argentina es una locura. Agradecerle que siempre están".

"Hacen un esfuerzo grande, que disfruten. Siempre es una ventaja grande contar con ellos", valoró el mejor jugador del mundo en el cierre de su entrevista con Sofi Martínez para Telefe





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