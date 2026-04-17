El Campo de Juego del Monumental, Bajo la Lupa Antes del Superclásico

El estado del césped del Estadio Monumental es motivo de debate ante la proximidad del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Se detallan los trabajos de mantenimiento y las razones de su apariencia actual, con la expectativa de mejoras para el crucial encuentro.

El Estadio Monumental se encuentra en una etapa de transformación, adaptándose para albergar la inminente contienda entre River Plate y Carabobo. Sin embargo, la atención se ha centrado en el estado del terreno de juego, que ha generado preocupación entre los aficionados y los propios jugadores. Tanto Gonzalo Montiel como Leandro Paredes han expresado públicamente que la cancha no se encuentra en sus condiciones óptimas, alimentando el debate previo al crucial enfrentamiento contra Boca Juniors, conocido popularmente como el Superclásico .

La superficie híbrida del Monumental, compuesta en un 95% por césped natural y un 5% de fibras sintéticas, ha sido objeto de análisis. La imagen que dejó el partido contra Carabobo generó tal impacto que la dirigencia de River Plate tomó la decisión de adelantar los trabajos de mantenimiento del campo. Habitualmente, estas labores se llevan a cabo entre los meses de abril y mayo, pero en esta ocasión, se iniciaron los procedimientos de transición de la gramínea bermuda al raigrás perenne durante la fecha FIFA.

Esta coincidencia temporal también se alineó con las tres presentaciones que la icónica banda de rock AC/DC ofreció en el estadio a finales de marzo y principios de abril.

Según las explicaciones oficiales del club, esta reprogramación de las tareas de mantenimiento busca asegurar que el césped alcance su punto óptimo de desarrollo en las semanas más decisivas del calendario.

Tras el partido contra Boca Juniors, River Plate deberá oficiar como local en Núñez ante Aldosivi y Atlético Tucumán por el torneo doméstico, además de afrontar encuentros correspondientes a los playoffs de la Copa Sudamericana, si logra la clasificación. A ello se suman los compromisos internacionales contra Bragantino y Blooming, también por la Sudamericana, todos ellos a disputarse en un lapso de aproximadamente un mes.

La institución millonaria insiste en que el aspecto visual del campo fue lo más afectado, descartando daños estructurales y asegurando que el terreno mantiene su nivelación.

Todo este proceso se enmarca dentro de las prácticas habituales de cuidado de césped, donde los especialistas señalan que la completa adaptación y consolidación de una nueva siembra puede demorar entre tres y cuatro semanas.

No obstante, la naturaleza misma de los acontecimientos ha jugado en contra. Las precipitaciones registradas durante la Semana Santa no fueron un factor favorable, contribuyendo a que el aspecto del campo no fuera el ideal durante los encuentros disputados contra Belgrano, con victoria por 3-0, y el mencionado contra Carabobo, que finalizó con un marcador de 1-0.

La aplicación de arena, conocida como top dressing, cumple una función esencial en el mantenimiento del césped. Según la literatura especializada, su propósito principal es cubrir las semillas recién sembradas, favoreciendo así una germinación más eficiente y, al mismo tiempo, otorgando uniformidad a toda la superficie.

La arena utilizada, típicamente arena de río lavada, desempeña un papel crucial al facilitar el drenaje del exceso de agua, previniendo la compactación del suelo. Esta acción genera microespacios de aire, fundamentales para la oxigenación de las raíces de las plantas, promoviendo un crecimiento saludable y vigoroso.

A pesar de las intervenciones realizadas y la expectativa de mejoras, es probable que el campo no luzca en un estado 100% óptimo de manera inmediata. Desde la dirigencia de River Plate aseguran que la resiembra ha germinado satisfactoriamente.

Si bien el proceso, según quienes siguen de cerca el día a día de las labores de campo, no es completamente perceptible a simple vista y pudo verse afectado por el partido ante los venezolanos, se anticipa que para el crucial River-Boca, la cancha presentará condiciones considerablemente mejores. Esto se debe a que el césped se encontrará en plena etapa de crecimiento y engrosamiento de los nuevos brotes, lo que permitirá una superficie más sólida y estéticamente agradable.

La expectación rodea el estado del campo de juego, esperando que para el próximo Superclásico, el Monumental ofrezca la imagen y la calidad que sus aficionados esperan





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