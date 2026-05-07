El calvario de Racing en Brasil: Derrota, expulsión y un mediocampista en el arco

Racing sufrió una dura derrota ante Botafogo en la Sudamericana, destacando la expulsión de Cambeses y la insólita actuación de Santiago Sosa como portero improvisado.

La Academia vivió una jornada para el olvido en territorio brasileño. El enfrentamiento contra Botafogo no solo dejó una derrota en el marcador, sino que se convirtió en una secuencia de errores y situaciones surrealistas que dejan al equipo en una posición sumamente comprometida dentro del grupo E de la Conmebol Sudamericana .

El resultado final, un 2 a 1 a favor del conjunto local, coloca a Racing en un escenario donde la clasificación se vuelve una tarea titánica, quedando relegados al tercer puesto con apenas cuatro unidades, mientras que Botafogo se consolida en la cima con diez y Caracas los acecha con ocho puntos. Esta derrota representa un golpe anímico devastador, ya que el equipo necesitaba ganar para mantener el control de su destino en la competencia.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la fragilidad defensiva y la falta de fortuna. El primer gol fue el reflejo de una desconexión total en la retaguardia de la Academia. Un malentendido entre los defensores permitió que Marco Di Cesare empujara la pelota hacia su propio arco, mientras que Agustín García Basso, en un intento desesperado por salvar la situación, terminó por concretar el error fatal al no poder despejar el balón.

Más adelante, cuando la paridad 1 a 1 parecía dar una esperanza de rescatar un punto valioso, Facundo Cambeses cometió un fallo imperdonable. Ante un remate suave de Danilo Oliveira desde el borde del área, el guardameta no logró contener el disparo, viendo cómo el balón ingresaba lentamente al arco, sentenciando el destino del partido y dejando al equipo sin opciones claras de remontada.

Sin embargo, el episodio más insólito ocurrió en el tiempo de descuento. En un lance dividido cerca del área, Cambeses salió tarde en la anticipación y terminó impactando la cabeza de Lucas Villalba con una patada severa.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán no dudó en mostrar la tarjeta roja, dejando a Racing en una situación desesperada: no solo perdían el partido, sino que se quedaban sin portero y sin cambios disponibles, ya que Gustavo Costas había agotado todas sus variantes tácticas durante el encuentro. Ante la emergencia, el capitán Santiago Sosa, un mediocampista que normalmente se encarga de la distribución del juego, tuvo que asumir la responsabilidad de defender el arco y ponerse los guantes.

Lo que siguió fue una escena digna de una comedia involuntaria en el Estadio Nilton Santos. Sosa se puso rápidamente la camiseta y los guantes de Cambeses, pero justo cuando estaba listo para reiniciar el juego, el árbitro Roldán lo detuvo. El colegiado le advirtió que no podía jugar con su pantalón habitual, ya que el color coincidía con el de sus compañeros y portaba el dorsal trece, lo que generaba una confusión reglamentaria según las normas de la FIFA.

En medio del campo, y bajo la mirada atónita de los espectadores, el exfutbolista de River tuvo que cambiarse el short por el del arquero expulsado para poder cumplir con la normativa. Afortunadamente para Sosa, el tiro libre posterior a la falta no terminó en gol, aunque el daño deportivo ya estaba hecho. Tras el pitazo final, el clima en el vestuario fue de profunda autocrítica.

Santiago Sosa, quien terminó la noche con una experiencia inolvidable aunque amarga, reconoció ante los medios de comunicación que el equipo atraviesa un momento crítico del que es difícil salir. Sus palabras fueron tajantes al señalar que no hay excusas para los errores cometidos y que el plantel debe hacerse cargo de la responsabilidad por el desempeño mostrado en Brasil.

La situación es alarmante, pues Racing no solo se aleja de la clasificación, sino que deberá enfrentar sus próximos compromisos sin su arquero titular debido a la sanción, sumando una complicación más a un panorama que ya parecía oscuro. El golpe anímico es severo y la Academia deberá reaccionar con urgencia si pretende evitar un fracaso temprano en la competición internacional





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