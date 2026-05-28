El 'Calamar' clasifica entre los mejores 16 equipos del continente y Franco Zapiola marca doblete en Brasil

El 'Calamar' logró una histórica clasificación entre los mejores 16 equipos del continente al derrotar 2-0 a San Pablo en Brasil. Franco Zapiola, por duplicado, le dio la victoria al 'Calamar' y clasificaron segundos en su grupo, dejando afuera a Independiente Santa Fe y a Peñarol. En Brasil, el conjunto argentino terminó en segunda posición de la zona con 10 puntos, solo superado por el 'Timao', que finaliza apenas con un punto más.

El ' Calamar ' hizo historia al derrotar 2-0 a San Pablo y clasificarse entre los mejores 16 equipos del continente. Viajaron a Brasil con una certeza absoluta, pero se encontraron con uno de los equipos más poderosos del continente.

Franco Zapiola, por duplicado, les dio la victoria y clasificaron segundos en su grupo, dejando afuera a Independiente Santa Fe y a Peñarol. En Brasil, el conjunto argentino terminó en segunda posición de la zona con 10 puntos, solo superado por el 'Timao', que finaliza apenas con un punto más. Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Iván Gómez, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino. Cambió el pronóstico del tiempo y el bloqueo atmosférico frenó el tormentón que llegaría tarde con vehemencia. Las dolencias musculares que encienden las alarmas en los 26 de Scaloni antes del Mundial





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