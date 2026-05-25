El caso del cachorro de puma rescatado en el Parque Nahuel Huapi ha sido un éxito en cuanto a su evolución, pero su liberación está en duda debido a que no logró desarrollar habilidades clave como la caza. El animal requirió cuidados intensivos y tras más de un mes de evaluaciones, su traslado a sus instalaciones y su reinserción en la naturaleza está muy limitada.

El cachorro de puma rescatado en el Parque Nahuel Huapi evoluciona bien, pero su regreso a la naturaleza está en duda. El caso ocurrió tras un atropello en la zona de la Ruta Nacional 40 , entre Bariloche y Villa La Angostura , y el animal fue rescatado el 2 de abril de este año.

Ahora, su liberación está en duda debido a que no logró desarrollar habilidades clave como la caza. El puma requirió cuidados intensivos, con alimentación especial y monitoreo permanente. Bajo cuidado constante y seguimiento profesional, tras más de un mes de evaluaciones, el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales definieron su traslado a sus instalaciones y su reinserción en la naturaleza es muy limitada





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