Un ejercicio matemático que parece fácil de resolver pero que requiere una gran atención a los detalles y una comprensión profunda de las operaciones matemáticas.

El cálculo matemático que el 70% no puede resolver en menos de 30 segundos es un ejercicio que parece fácil de resolver, pero la combinación de sumas, multiplicaciones y paréntesis provoca que muchas personas lleguen a respuestas incorrectas.

El cálculo es el siguiente: 2 + 4 x 15 - 3. La mayoría intenta resolver a máxima velocidad este ejercicio sin percatarse de una pequeña trampa que puede llevar a un error de resultado y generar revuelo en redes sociales. Cuando se ignora la jerarquía de las operaciones, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.

Si todavía no pudiste dar con el resultado correcto o el mismo te generó dudas, a continuación te dejamos una forma sencilla de resolver el problema matemático y su respuesta correcta. Primero, se resuelve la multiplicación: 4 x 15 = 60. Luego, se suma 2 y se resta 3, lo que da como resultado 59. Resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente.

Según un estudio de la Universidad de Princeton, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se incrementa la concentración y el enfoque. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente.

Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia





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