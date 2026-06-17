El cálculo matemático que causó confusión: ¿cuál es el resultado de 20 + 20 ÷ 5 x 3?

Un ejercicio viral en redes sociales plantea una operación matemática simple que muchos resuelven incorrectamente por no recordar el orden de prioridad. La respuesta correcta es 32, y su solución invita a repasar la jerarquía de operaciones. Expertos destacan los beneficios cognitivos de resolver este tipo de problemas con regularidad.

¿Cuánto es 20 + 20 ÷ 5 x 3? El ejercicio matemático que se volvió viral en redes sociales y generó un intenso debate sobre el orden de operaciones .

Una profesora compartió el cálculo en la plataforma X, desafiando a los usuarios a resolverlo en menos de 40 segundos. Muchos participantes aseguraban que el resultado era 10, sin embargo, la respuesta correcta es otra.

Para resolverlo, es necesario recordar la jerarquía de operaciones: primero se realizan divisiones y multiplicaciones en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha, antes de las sumas y restas.siguiendo esta regla, se divide 20 entre 5, lo que da 4; luego se multiplica 4 por 3, resultando 12; finalmente, se suma 20 más 12, obteniendo 32. Por lo tanto, el resultado correcto es 32.

Este tipo de desafíos no solo entretienen, sino que también ayudan a ejercitar la mente y a recordar conceptos matemáticos básicos que a veces se olvidan con el tiempo. Según estudios de la Universidad de Princeton, la práctica regular de cálculos mentales mejora la concentración, el enfoque y la capacidad de tomar decisiones.

Además, fortalece la memoria de trabajo y puede contribuir a retrasar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, reduciendo el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Resolver problemas matemáticos cotidianos fomenta un pensamiento estructurado y lógico, una competencia valiosa tanto en la vida personal como profesional.

En un mundo digital, donde abundan los estímulos y la información constante, entrenar la mente con ejercicios breves pero desafiantes se ha convertido en una método popular para desconectar de la rutina y mantener la agilidad mental. Por eso, cada vez más personas buscan en plataformas como X retos matemáticos para resolver en sus hogares, compartiendo sus intentos y discutiendo los resultados en la sección de comentarios.

Este fenómeno también refleja cómo contenidos lúdicos y educativos pueden volverse virales rápidamente, generando conversaciones masivas sobre temas aparentemente simples pero que encierran principios científicos importantes. El debate en torno al orden de operaciones muestra que, aunque las reglas básicas de la aritmética se enseñan en la escuela, su aplicación en la práctica no siempre es intuitiva, especialmente cuando se intenta resolver rápido.

La falta de claridad sobre la precedencia de operaciones como la multiplicación y la división (que tienen el mismo nivel y se ejecutan de izquierda a derecha) suele ser el origen de errores comunes. Por ejemplo, en la expresión 20 + 20 ÷ 5 x 3, algunos primero multiplican 5 por 3 y luego dividen 20 entre ese producto, lo cual es incorrecto según las convenciones matemáticas establecidas.

Es importante recordar que, en ausencia de paréntesis que modifiquen el orden, las operaciones de igual jerarquía se realizan en el orden de aparición. Esto no es solo una cuestión académica, sino una habilidad práctica que se utiliza en cálculos financieros, informáticos y de la vida diaria. Por eso, difundir este tipo de ejercicios tiene un valor educativo más allá del entretenimiento. Aunque el problema generó confusión, su discusión pública ayuda a reforzar conocimientos fundamentales.

La profesora que lo compartió probablemente buscaba precisamente eso: provocar un aprendizaje activo mediante la participación y el error. Y, según los comentarios, muchos usuarios reconocieron haber olvidado la regla o no haberla aplicado correctamente al principio. Eso evidencia la necesidad de repasar periódicamente conceptos básicos, incluso en la era de las calculadoras y los asistentes digitales. Mantener la mente entrenada con desafíos cortos, como este calculo, puede ser una estrategia efectiva para conservar la agilidad mental





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