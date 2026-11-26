Análisis del plantel campeón del Boca Juniors en la Bombonera, destacando la integración de juveniles de La Bombonera y veteranos como Paredes que lideran la reconstrucción deportiva.

La Bombonera fue el escenario central de una nueva era para el fútbol argentino, presenciando la actuación dominante de un equipo que ha logrado la hazaña de conquistar dos títulos en un lapso de apenas dos semanas. Esta reconstrucción deportiva, que parecía imposible hace apenas un semestre, se basa en una mentalidad ganadora consolidada en todos los frentes competitivos durante los últimos meses.

La base juvenil de la reconstrucción deportiva

La estructura fundamental de este equipo titular está conformada principalmente por jugadores jóvenes que provienen de las divisiones inferiores del club. Futbolistas como Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Tomás Aranda, Milton Delgado y Leo Flores, quienes hasta hace cinco meses formaban parte de la plantilla de la Reserva, han asumido roles protagónicos en el primer equipo. Esta integración ha sido clave para romper con la sequía de títulos locales, que duró casi cuatro años, e internacionales, que se extendió por dieciocho años.

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Lautaro Di Lollo, de 22 años, se ha consolidado como una figura indispensable con 92 partidos oficiales a su haber. Tras superar momentos de duda y la casi pérdida de su titularidad, comprendió la urgencia de las oportunidades en el fútbol moderno. Su desempeño lo ha convertido en una pieza irremplazable, combinando capacidad goleadora, solidez defensiva y un carisma que lo ha hecho favorito entre la afición.

Facundo Herrera, conocido cariñosamente como "Jagger", ha destrozado todas las expectativas estadísticas con solo 20 años y 18 partidos en Primera División desde su debut en agosto. Es líder en recuperaciones, efectivo en sus pases y líder en duelos ganados, sin cometer infracciones frecuentes. Su rendimiento veteranil ha sido tal que incluso el nombre de Mick Jagger se ha repetido con frecuencia entre las generaciones de aficionados.

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Milton Delgado, de 21 años, ejerce la banda de capitán del grupo, una distinción otorgada por los entrenadores Alejandro Arruabarrena y Jorge Paredes para reconocer su templanza y presencia constante. Tomás Aranda, el 10 del equipo, aportó frescura creativa y asumió la responsabilidad del dorsal sin que le pesara, siendo su ausencia por lesión sentida profundamente hasta que su retorno dio el empujón final al equipo.

El liderazgo veteranos y la estructura táctica

Leo Flores, quien lleva menos de seis meses en el primer equipo, ha aportado velocidad, desequilibrio y goles, convirtiéndose en un cómplice necesario en el ataque y ya debutando en la Selección mayor argentina. Este grupo de juveniles está acompañado por figuras veteranas que actúan como motores permanentes, como Lautaro Blanco, quien, con su proyección y capacidad para generar ideas y goles, es otro de los capitanes y bastiones del plantel.

La columna vertebral de esta estructura la constituye la figura de Leandro Daniel Paredes, quien regresó al club en julio de 2025. Desde su llegada, ha estado presente en cada detalle del juego, aportando jerarquía, liderazgo positivo y recuperación constante. Paredes, a quien Juan Román Riquelme vaticinara como figura del fútbol argentino en febrero de 2013, contagia energía y hambre de gloria a sus compañeros sin descanso.

La gestión directiva y el fin de la sequía

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors desde diciembre de 2023, ha enfrentado el desafío de una dirigencia cuyas decisiones iniciales no siempre cumplieron con las expectativas inmediatas. El último título local fue la Supercopa Argentina 2022, jugada en marzo de 2023, y el último internacional la Recopa Sudamericana de 2008. La paciencia de la afición es cada vez más limitada en el contexto del fútbol argentino actual.

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La urgencia de cortar la racha negativa se convirtió en una carga psicológica pesada para el plantel. La victoria en la Tabla Anual tuvo un impacto significativo al "sacarle una mochila" al equipo, permitiendo que los jugadores pudieran celebrar con mayor tranquilidad y encarar el resto de los objetivos con una mentalidad renovada y fresca.

Consecuencias y proyección futura del plantel

La integración exitosa de los juveniles de La Bombonera Predio con los veteranos ha creado un ecosistema deportivo equilibrado. Este modelo no solo responde a la necesidad inmediata de resultados, sino que también asegura un legado sostenible para el futuro del club. La combinación de experiencia y juventud está posicionando a este equipo como un rival formidable en los próximos torneos.

Los jugadores que surgieron de las inferiores han demostrado que el camino de La Bombonera Predio es viable y efectivo. Con figuras como Di Lollo, Herrera y Flores establecidas en el primer equipo, y con el liderazgo maduro de Paredes y Arruabarrena, el club ha logrado transformar la presión en potencia competitiva.