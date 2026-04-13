El bloqueo de Ormuz y el alza del petróleo: Preocupaciones en la reunión del FMI y el Banco Mundial

La reunión de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial se centra en el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz y las perspectivas de un nuevo aumento en los precios del petróleo. El secretario de Energía de EE.UU. prevé un incremento a corto plazo, mientras que las organizaciones internacionales evalúan las consecuencias globales del conflicto bélico, que incluyen la seguridad alimentaria y la inestabilidad económica.

El bloqueo del estrecho de Ormuz y el impacto en los precios del petróleo dominaron la agenda de la reunión de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) y el Banco Mundial , marcando también el tono de los eventos paralelos en Washington DC. En uno de estos eventos, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anticipó la posibilidad de un nuevo aumento en los precios del petróleo , sugiriendo que este incremento podría materializarse en “algunas semanas”. Wright, en un evento organizado por Semafor, predijo una escalada de los precios antes de una eventual caída, y reconoció que la duración del conflicto en la región influirá directamente en la persistencia del rebote en los precios.

A pesar de no magnificar el impacto esperado, Wright destacó las medidas tomadas para mitigar el efecto, como la modificación de las mezclas de combustibles para reducir la presión sobre el crudo. También afirmó que la administración Trump había intensificado la producción energética antes de considerar cualquier acción contra Irán.

El FMI, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía (AIE) se reunieron para evaluar las consecuencias continuas del conflicto bélico. En un comunicado conjunto, las tres instituciones subrayaron el “impacto sustancial, global y altamente asimétrico” de la guerra, que afecta desproporcionadamente a los importadores de energía, especialmente a los países de bajos ingresos. La conmoción generada por el conflicto ha provocado un aumento en los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, generando preocupación por la seguridad alimentaria y la pérdida de empleos.

Algunos productores de petróleo y gas en Oriente Medio también han experimentado una significativa disminución en los ingresos por exportaciones. Los organismos reconocieron que la situación permanece incierta, y que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aún no se ha normalizado. Incluso una vez restablecidos los flujos regulares de transporte, se requerirá tiempo para que los suministros mundiales de materias primas clave regresen a sus niveles pre-conflicto.

Esta perspectiva coincide con la expectativa del secretario de Energía estadounidense, quien anticipa que los precios de los combustibles y los fertilizantes podrían permanecer altos durante un periodo prolongado, debido a los daños sufridos en la infraestructura. La interrupción del suministro de insumos clave podría tener repercusiones significativas en los sectores energético, alimentario y otras industrias. El conflicto también ha provocado el desplazamiento forzoso de personas, el deterioro del empleo y la reducción de los viajes y el turismo, situaciones cuya recuperación podría tardar.

En comparación con el informe del mes anterior, la AIE, el FMI y el BM reiteraron su compromiso de colaborar estrechamente para asistir a los países a través de asesoramiento político y apoyo financiero. Se observa una clara preocupación por la estabilidad económica global, particularmente en lo que respecta a la seguridad energética y la seguridad alimentaria, en un contexto de incertidumbre geopolítica.





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