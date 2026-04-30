El 'Big Bang' del Mercado de Capitales Argentino: Desregulación y Autorización Automática

La CNV impulsa una reforma integral para agilizar la emisión de instrumentos financieros, permitiendo a las empresas aprovechar las oportunidades del mercado de manera más eficiente a través de la autorización automática.

El mercado de capitales argentino se encuentra al borde de una transformación significativa, internamente denominada el “Big Bang argentino”. La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) está impulsando un conjunto de iniciativas destinadas a facilitar la emisión de instrumentos financieros como obligaciones negociables, acciones, fideicomisos financieros (FF) y fondos comunes de inversión (FCI), permitiendo a las empresas aprovechar las oportunidades del mercado de manera más ágil.

Históricamente, la CNV requería la presentación de un prospecto para la emisión de estos instrumentos, un proceso que podía demorarse meses, obstaculizando la capacidad de las empresas para reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado. Ahora, la mayoría de los procesos se realizarán mediante un régimen de autorización automática, agilizando significativamente los trámites.

La Resolución General 1132 establece el nuevo Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado, permitiendo a las empresas acceder a mayores montos de financiamiento sin la necesidad de revisión previa, manteniendo la obligación de transparencia informativa. Esta norma, actualmente en consulta pública, busca replicar la desregulación del mercado bursátil de Londres de 1986, reemplazando la aprobación previa por la simple presentación de información y la obtención de autorización automática.

Roberto Silva, presidente de la CNV, enfatiza que este cambio representa un verdadero “Big Bang” para el mercado de capitales argentino. Las empresas que emitan obligaciones negociables por debajo de 100 millones de UVAs (aproximadamente US$138 millones) o dirigidas exclusivamente a inversores calificados, obtendrán autorización automática. Las emisiones que superen este umbral y se dirijan a inversores minoristas requerirán la aprobación previa.

La desregulación también se extiende a los fideicomisos financieros a través de la Resolución General 1133, que replica la lógica de autorización automática para Valores Negociables Fiduciarios de Mediano Impacto Ampliado, elevando la categoría de Mediano Impacto y beneficiando a los emisores frecuentes. Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) también se benefician de esta simplificación normativa, con autorización automática para la constitución y modificación de FCI Abiertos, y un esquema similar para FCI Cerrados destinados a inversores calificados o con emisiones inferiores a 100 millones de UVA.

La CNV busca transformar los procedimientos de autorización previa en esquemas de autorización automática, permitiendo a las empresas lanzar obligaciones negociables en el momento oportuno, sin las demoras previas. Anteriormente, las empresas incluso solicitaban autorizaciones “por las dudas”, generando cuellos de botella. La CNV asegura que esta medida no compromete la protección de los inversores, ya que la responsabilidad de la correcta información recaerá en los emisores, los estudios jurídicos y los agentes colocadores.

En resumen, esta reforma integral busca dinamizar el mercado de capitales argentino, facilitando el acceso al financiamiento para las empresas y promoviendo la transparencia y la eficiencia





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