El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el banco central tiene margen para superar ampliamente la meta inicial de compras de divisas. El BCRA ya superó el objetivo de reservas previsto para 2026 y está proyectando un salto en energía y minería.

El BCRA superó la meta de compras de divisas y proyecta un salto en energía y minería . El ministro de Economía , Luis Caputo , señaló que el banco central tiene margen para superar ampliamente la meta inicial de compras de divisas.

El BCRA ya superó el objetivo de reservas previsto para 2026 y está proyectando un salto en energía y minería. Las exportaciones de energía y minería pueden reforzar el flujo de dólares. El aporte del sector agrícola sigue siendo fundamental para fortalecer las reservas. El BCRA está comprando fuerte dólares para recomponer reservas desde el 10 de diciembre de 2023.

Las reservas brutas al asumir llegaban a los u$s23.073 millones, en tanto que hasta ahora llegan a los u$s10.282 millones. La mayor acumulación en el mismo periodo desde el diciembre 2.007 en adelante. El BCRA es estacionalmente vendedor en el segundo semestre del año porque se acaba la liquidación de cosecha gruesa del trimestre abril-junio, hay pagos de deuda en dólares fuertes en julio y diciembre, y aumenta la demanda de dólares por vacaciones y turismo.

Hasta ahora en 30 meses de gestión, solo 6 meses el BCRA fue vendedor neto de dólares y el resto de los meses comprador





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