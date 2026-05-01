El BCRA registra el mejor abril en compras de divisas desde 2024, pero reservas netas podrían verse afectadas

El Banco Central acumuló US$2769 millones en abril, el mayor monto desde el mismo mes del año pasado. Sin embargo, analistas advierten que factores contables podrían impactar negativamente en las reservas netas a futuro.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) concluyó el mes de abril con un resultado notablemente positivo, acumulando una ganancia neta de US$2769 millones en el mercado cambiario.

Esta cifra representa el mayor volumen de compras de divisas registrado en un solo mes desde abril de 2024, cuando la entidad había concretado operaciones por un total de US$3345 millones. Analistas de GMA Capital destacaron que este desempeño prácticamente duplica el promedio de adquisiciones observado durante el primer trimestre del año.

En los primeros cuatro meses de 2024, el BCRA ha captado un total de US$7151 millones, lo que equivale a más del 70% del objetivo inicial de US$10.000 millones establecido por la institución. Este logro subraya la efectividad de las medidas implementadas para fortalecer las reservas internacionales del país y estabilizar el tipo de cambio.

Las reservas brutas totales del BCRA alcanzaron los US$44.483 millones al cierre de abril, lo que implica un incremento significativo de US$2431 millones en comparación con el saldo registrado a finales de marzo. Este aumento en las reservas brutas refleja la solidez de la posición financiera del BCRA y su capacidad para afrontar futuras contingencias.

Sin embargo, expertos de PPI advierten que, a pesar de este aumento y las compras de divisas realizadas por el BCRA, las reservas netas podrían volver a territorio negativo en un futuro cercano debido a factores contables. La inclusión de dos pasivos importantes dentro del horizonte de vencimientos a 12 meses obligará a descontar estos montos de la medición neta de las reservas.

Estos pasivos incluyen repos por US$3000 millones con bancos internacionales, con vencimientos en abril de 2027 (incluyendo la operación original de US$1000 millones en enero de 2025 y su ampliación por US$2000 millones en julio), y la amortización del Bopreal Serie 1 A, que suma aproximadamente US$2700 millones adicionales a deducir. La correcta gestión de estos pasivos será crucial para mantener la estabilidad de las reservas netas en los próximos meses.

No obstante, PPI identifica varios factores que podrían favorecer una recuperación en el indicador de reservas netas en los próximos meses. En primer lugar, no se esperan nuevas incorporaciones relevantes a los pasivos de corto plazo hasta finales de octubre. Esto permitirá al BCRA consolidar su posición financiera y evitar una mayor presión sobre las reservas netas.

En segundo lugar, no se prevé que el Tesoro Nacional recurra al BCRA para obtener divisas con el fin de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, al menos en lo que respecta a los pagos a organismos internacionales. Esta situación permitiría que las compras de divisas realizadas por el BCRA se traduzcan en una acumulación genuina de reservas, sin verse afectadas por la necesidad de financiar al gobierno.

La coordinación entre el BCRA y el Tesoro Nacional será fundamental para garantizar la sostenibilidad de las reservas y la estabilidad macroeconómica del país. A pesar de la activa participación del BCRA como comprador en el mercado de cambios, la cotización del dólar se mantuvo relativamente estable durante todo el mes de abril.

El tipo de cambio oficial en el Banco Nación cerró el mes en $1415, lo que representa un aumento de $10 en comparación con el valor registrado al final de marzo. Sin embargo, la evolución del tipo de cambio a lo largo del mes fue fluctuante, con altibajos que reflejan la dinámica del mercado. El 16 de abril, el dólar alcanzó un mínimo de $1380, mientras que el 27 de abril registró un pico de $1440.

Esta subida en la última semana de abril y principios de mayo provocó una desaceleración en el ritmo de compra de reservas por parte del BCRA, que adquirió US$80 millones diarios o menos entre el 23 y el 29 de abril. No obstante, el BCRA recuperó su posición el último día del mes, concretando compras por un total de US$200 millones.

El comportamiento del mercado cambiario y la capacidad del BCRA para acumular reservas estarán estrechamente ligados a la evolución de la economía argentina en los próximos meses. La inflación, la confianza de los inversores y la situación fiscal del país son factores clave que influirán en la demanda de divisas y en la capacidad del BCRA para mantener una política cambiaria estable.

La implementación de políticas económicas sólidas y la adopción de medidas para reducir la incertidumbre serán fundamentales para atraer inversiones y fortalecer la economía. El BCRA continuará monitoreando de cerca la evolución del mercado cambiario y ajustando su estrategia en función de las condiciones económicas. La transparencia en la comunicación de sus políticas y la coordinación con el gobierno serán esenciales para mantener la confianza de los mercados y garantizar la estabilidad financiera del país.

La acumulación de reservas internacionales es un objetivo prioritario para el BCRA, ya que le permite fortalecer su capacidad para afrontar futuras crisis y proteger la economía de shocks externos. La gestión prudente de las reservas y la implementación de políticas cambiarias coherentes son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y el bienestar de la población.

El éxito de la estrategia del BCRA dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno económico y para mantener la confianza de los mercados. La colaboración con organismos internacionales y la búsqueda de financiamiento externo también serán importantes para fortalecer la posición financiera del país y garantizar su estabilidad a largo plazo. La situación económica argentina presenta desafíos importantes, pero también oportunidades para el crecimiento y el desarrollo.

Con una gestión económica responsable y una política cambiaria prudente, el país puede superar estos desafíos y construir un futuro más próspero





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