El BCRA reduce sus compras de dólares en junio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha reducido sus compras de dólares en junio, pasando de un promedio diario de US$137 millones a US$81 millones. Esto se debe a las colocaciones de deuda en dólares que deben liquidarse en pesos a nivel local, lo que está desarmando la estrategia del BCRA de hacer ganancias en dólares con bonos en pesos.

La entidad ya adquirió más de US$10.800 millones en lo que va del año. Sin embargo, en junio las compras promedio se redujeron sensiblemente con respecto a mayo.

Los motivos de esta disminución no están claros, pero se cree que están relacionados con las colocaciones de deuda en dólares que deben liquidarse en pesos a nivel local. Los analistas creían que el BCRA mantendría el ritmo en sus intervenciones, pero parece que la dinámica actual se está manteniendo y el mes podría cerrar cerca de US$2000 millones, por debajo de las expectativas más optimistas que apuntaban a superar los US$3000 millones.

Las compras promedio diarias de dólares del BCRA pasaron de US$137 a US$81 millones entre mayo y junio. Esto podría redundar en una revitalizada demanda de dólares. De todos modos, las compras no se traducen una a una en acumulación de reservas debido a los constantes pagos de deuda que enfrenta el Gobierno. A lo largo de 2026, las reservas brutas del BCRA cerraron este jueves en US$47.502 millones.

El FMI le pidió al equipo económico que acumule al menos US$8000 millones de principio a fin del año. Si la dinámica actual se mantiene, el BCRA debería promover un tipo de cambio más alto para mantener el ritmo de compras. Las colocaciones de deuda en dólares en pesos a nivel local están desarmando la estrategia del BCRA de hacer ganancias en dólares con bonos en pesos





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