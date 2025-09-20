El BCRA Interviene el Mercado: Análisis de la Estrategia Cambiaria y sus Implicaciones

El Banco Central de Argentina interviene en el mercado cambiario, vendiendo dólares y comprando pesos. Se analiza el impacto de esta intervención en la economía, la liquidez del mercado y los posibles escenarios futuros, incluyendo las negociaciones del gobierno para afrontar los vencimientos de deuda y las consecuencias de abandonar el esquema de bandas cambiarias.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha intervenido en el mercado cambiario, cumpliendo su promesa de actuar ante la llegada del tipo de cambio al límite superior de la banda establecida. La entidad vendió hasta la fecha 1.100 millones de dólares estadounidenses y compró 1.622.500 millones de pesos argentinos, lo que representa aproximadamente el 7% de la circulación monetaria. Las reservas del BCRA se sitúan ahora en 39.

259 millones de dólares, con una estimación del equipo económico de un 'poder de fuego' para futuras intervenciones de 20.000 millones de dólares. Esta intervención ha tenido repercusiones, como la caída en el mercado de títulos públicos, con el bono AL35, con vencimiento a 10 años, mostrando una rentabilidad del 20% en dólares y una disminución del 13,5% en la última semana.\La estrategia de compra de pesos y retiro de los mismos de la economía, impulsada por el BCRA, podría desencadenar una serie de efectos adversos. Se prevé una posible contracción de la actividad económica, un incremento en las tasas de interés y, paradójicamente, una caída en la tasa de inflación. Para entender las posibles magnitudes de este escenario, es esencial analizar la liquidez del mercado. La cantidad de pesos en circulación es considerablemente baja en comparación con niveles históricos. Por ejemplo, la M1, que incluye billetes y monedas en manos del público, cheques cancelatorios y cuentas corrientes del sector privado y público, suma 48.254.258 millones de pesos, equivalentes a unos 32.708 millones de dólares, lo que representa el 5,4% del Producto Bruto Interno (PBI). La M2, que añade cajas de ahorro, llega a 72.633.173 millones de pesos, o 49.232 millones de dólares, el 8,0% del PBI. Finalmente, la M3, que incluye depósitos a plazo y otros, asciende a 144.171.226 millones de pesos, o 97.722 millones de dólares, representando el 16,0% del PBI. Si el BCRA continuara vendiendo reservas a un ritmo similar, por ejemplo, 10.000 millones de dólares adicionales en una semana, la M1 podría caer hasta el 3,8% del PBI, llevando a una espiralización de las tasas de interés, una reducción de la actividad y un descenso en los precios debido a la falta de ventas.\Ante este panorama, se vislumbra un escenario de alta incertidumbre. En un contexto de baja liquidez y con el dólar en el techo de la banda, la economía podría entrar en una fase de contracción significativa. La escasez de pesos podría obligar a empresas y particulares a vender dólares para obtener liquidez, o bien, podría generar una mayor circulación de dólares en la economía. En este escenario, el gobierno estaría gestionando una línea de crédito con Estados Unidos para hacer frente a los vencimientos de deuda previstos para 2026, que ascienden a 16.900 millones de dólares, de los cuales, excluyendo los pagos a organismos financieros internacionales, quedarían pendientes 12.800 millones de dólares. El gobierno busca acceder a una línea de financiamiento del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), compuesto por dólares, otras monedas y Derechos Especiales de Giro, gestionado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Abandonar el esquema de bandas y dejar flotar el dólar generaría consecuencias desastrosas: devaluación de la moneda, inflación descontrolada, tasas de interés de tres dígitos y una profunda caída de la actividad económica, afectando principalmente a los sectores de menores ingresos. La conclusión principal es que, en medio de esta crisis cambiaria, la mejor estrategia para el gobierno es mantener el plan actual y continuar con el esquema de bandas, pero con una gestión activa que equilibre la intervención en el mercado con el retiro de pesos, a diferencia de intervenciones pasadas





