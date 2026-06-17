El BCRA habilita a bancos a prestar dólares a no exportadores con garantías de exportadores

Resumen: El Banco Central de la República Argentina autorizó a las entidades financieras a otorgar créditos en dólares a empresas que no son exportadoras, siempre que cuenten con el aval de exportadores que tengan ingresos habituales de comercio exterior vinculados a la financiación. La medida responde a una solicitud de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA) y busca orientar los depósitos en dólares ociosos hacia nuevos destinatarios, sin alterar el marco prudencial existente que limita el crédito en moneda extranjera a generadores de divisas. Aunque se amplía el universo de elegibles, fuentes del sector señalan que no se anticipa un aumento significativo de la demanda.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) implementó un cambio normativo que permite a los bancos comerciales otorgar préstamos en dólares a empresas no exportadoras, siempre que dichas operaciones cuenten con garantías otorgadas por exportadores cuyos ingresos habituales por comercio exterior guardan una relación razonable con el monto de la financiación solicitada.

La medida, que responde a una solicitud formal de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), tiene como objetivo principal canalizar los depósitos en dólares que actualmente permanecen ociosos en las cuentas de los clientes bancarios hacia un espectro más amplio de destinatarios crediticios, sin comprometer la capacidad de repago futura ni desvirtuar el espíritu de las normas prudenciales emitidas tras la crisis de 2001. El marco legal original, establecido por el decreto 905/2002, restringe el crédito en moneda extranjera a individuos o empresas que generen divisas a través de exportaciones u otras actividades productivas que aseguren la capacidad de reintegrar el préstamo en la misma moneda.

Con la nueva disposición, el BCRA introduce una excepción controlada: ahora un no exportador puede acceder a financiamiento en dólares, no por ser generador directo de divisas, sino por contar con el respaldo de un exportador que sí califica como tal. Este mecanismo busca preservar el principio de "match" entre la fuente de fondos (depósitos en dólares) y su aplicación crediticia, aminorando riesgos cambiarios y de descalce para el sistema financiero.

Según análisis de bancos consultados, aunque la modificación amplía el universo potencial de prestatarios, no se espera que genere una demanda estructuralmente alta de dólares. Las áreas comerciales de las entidades indicaron que, al momento de la consulta, no existían operaciones relevantes en cartera ni se anticipaban a corto plazo.

No obstante, se identifican algunos nichos específicos donde la medida podría tener impacto inmediato, como los proyectos de inversión regidos por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Muchos de estos proyectos se estructuran a través de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) o vehículos de propósito especial (SPVs) que, por no ser exportadores en sí mismos, quedaban excluidos del crédito en dólares local pese a contar con un exportador vinculado como contraparte real.

Con la nueva opción de garantía, dichos vehículos podrían acceder a financiamiento en moneda extranjera a tasas relativamente más bajas que las del fondeo externo. Los datos recientes muestran que los depósitos en dólares del sistema bancario han experimentado un crecimiento exponencial desde diciembre de 2023, aumentando un 178% hasta superar los 39.000 millones de dólares.

En contraste, los préstamos en esa moneda crecieron aún más en términos porcentuales (545%), pero parten de una base muy baja, por lo que la比率 de préstamo-depósito en dólares apenas ronda el 55%, muy por debajo del 85% que se observa en pesos. Dicha brecha refleja tanto una preferencia por la liquidez en divisas entre los ahorradores como un exceso de oferta de dólares en el mercado interno, en parte explicado por la nueva ola de emisión de obligaciones negociables y las compras de reservas por parte del BCRA, que incrementan la disponibilidad de divisas en el sistema.

A pesar del concepto de "ociosidad" de los depósulos en dólares, los bancos enfrentan restricciones propias para expandir el crédito: exigencias de encajes elevados, un entorno de tasas de interés al alza por la escasez de pesos en la plaza y la política monetaria contractiva del BCRA. En este escenario, la medida se interpreta como un mecanismo para aliviar parcialmente esos cuellos de botella, permitiendo que los bancos utilicen parte de su capacidad prestable en dólares sin violar los límites de暴露 cambiario y manteniendo el principio de garantir que los fondos prestados en moneda extranjera tengan un flujo de repago vinculado a la generación real de divisas.

Para el BCRA, la decisión contribuye a una mejor asignación de recursos financieros en divisas, profundizando el mercado de crédito sin desestimular la producción exportadora. Para los bancos, es una flexibilización que puede dinamizar márgenes de intermediación, aunque con un escepticismo regarding la magnitud de la demanda adicional. En suma, la norma representa un ajuste fino dentro del régimen cambiario-financiero vigente, más que un cambio estructural en las reglas de juego





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