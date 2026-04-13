El BCRA acumula divisas pero el desafío reside en la acumulación de reservas

El Banco Central continúa comprando divisas, pero la acumulación de reservas es el gran desafío ante los vencimientos de deuda y la necesidad de financiamiento. El análisis del mercado y las proyecciones económicas. El Gobierno busca alcanzar los u$s 17.000 millones en compras este año.

Con la adquisición de u$s 457 millones por parte del Banco Central el viernes, se contabilizan 64 jornadas consecutivas de compras, elevando el total acumulado a u$s 5424 millones desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, lo que representa más de la mitad del objetivo anual previsto. El gobierno económico aspira a alcanzar los u$s 17.000 millones en compras este año, considerando que el sector agropecuario argentino liquidaría u$s 35.

375 millones en 2026, un incremento cercano a los u$s 1000 millones respecto a las proyecciones del mes anterior. La inflación y un mayor volumen de exportaciones impulsan esta estimación al alza. Maximiliano Gutiérrez, responsable de la sección Monetaria-Cambiaria del Ieral, perteneciente a la Fundación Mediterránea, señala que, en términos comparativos, este rendimiento constituye el mayor volumen de adquisición de divisas (medido en dólares constantes) desde 2012, excluyendo el comportamiento excepcional registrado en 2024. Este periodo estuvo marcado por el reajuste de carteras tras el salto cambiario inicial del gobierno de Milei y la implementación de un sistema de pagos escalonados para importaciones (bienes y servicios) a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). “Si bien el BCRA mantiene un ritmo constante de compras, los egresos de divisas actuaron como un factor restrictivo, limitando la recomposición del balance de la autoridad monetaria”. “En consecuencia, las reservas netas disminuyeron durante este período, poniendo de manifiesto la diferencia entre adquirir divisas y acumularlas”, explica. El desafío del BCRA, por tanto, no solo radica en mantener el ritmo de compras en el mercado cambiario, sino en asegurar que esas divisas se traduzcan en una acumulación efectiva de reservas. “Mientras los vencimientos externos continúen consumiendo los ingresos, y el riesgo país impida la refinanciación de deuda en los mercados internacionales, el margen de maniobra seguirá siendo limitado”, añade. Todo esto se desarrolla en un contexto donde, como subraya Gustavo Neffa, director de Research for Traders, el tipo de cambio por debajo de los $ 1400 favorece la aceleración de las compras. Hoy en día, salir al mercado podría parecer irrealizable, pero si los mercados internacionales se normalizaran y el riesgo país descendiera a un rango entre 400 y 450 puntos, se crearía un escenario propicio para que el tramo corto de la curva soberana ofreciera un rendimiento entre el 7 y el 8%, y el largo entre el 8 y el 9% anual en dólares. Según Neffa, esta es la expectativa de los inversores internacionales, lo cual contribuiría significativamente a aliviar los pagos de los próximos vencimientos de deuda. Sin embargo, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, advierte que, si el BCRA desea acumular reservas, deberá superar el compromiso de u$s 10.000 millones, en caso de no tener acceso al mercado. “Es necesario acumular reservas como un seguro contra cualquier política que pueda generar inestabilidad en el futuro. El momento propicio para comprar es ahora, aprovechando las mayores colocaciones del mes y el inicio de la cosecha”. El principal reto reside en la acumulación de divisas para cumplir con las obligaciones financieras. En lo que resta del actual mandato presidencial, los vencimientos netos en moneda extranjera con el FMI y con el sector privado suman u$s 30.000 millones, incluyendo u$s 8200 millones entre abril y diciembre de este año y u$s 21.800 millones en 2027. “Dado que las reservas netas son negativas en u$s 2700 millones y los vencimientos que impactarán las reservas netas durante el período restante del mandato Milei alcanzan los u$s 23.800 millones”. “Por lo tanto, el país necesitaría realizar compras de dólares, emisiones brutas en moneda extranjera o privatizaciones por un valor de u$s 26.500 millones para que las reservas netas sean nulas hacia diciembre de 2027”, concluyen los analistas de la consultora 1816





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