El Barcelona intenta fichar a Julián Álvarez

El club catalán está dispuesto a ofrecer hasta 90 millones de euros más bonus para fichar al delantero de la Selección argentina. El Atlético de Madrid no quiere desprenderse del futbolista y pide muchísimo dinero para su venta.

Los representantes del jugador se reunieron con los dirigentes del club y acordaron los números del contrato. El Atlético de Madrid no quiere desprendersse del futbolista.

La máxima prioridad de la dirigencia catalana para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada es fichar al delantero de la Selección argentina. El director deportivo del club catalán, Deco, mantuvo una reunión clave el miércoles por la tarde con los intermediarios del club azulgrana y con Fernando Hidalgo, representante del delantero, para acordar los detalles del contrato.

Según reveló el diario Sport, la dirigencia catalana presentará en breve una primera oferta formal al Atlético de Madrid que rondará los 90 millones de euros más bonus. El club madrileño pide muchísimo dinero para desprenderse de su figura y, como si fuera poco, el Barcelona tendrá que competir contra las billeteras del PSG y del Arsenal de Inglaterra.

A pesar de la enorme competencia económica, en los pasillos del Camp Nou reina un optimismo moderado debido a la postura del propio futbolista, que nunca fue muy claro en cuanto a sus intenciones de seguir en el club de Madrid. Eso fue visto como un guiño por parte de las autoridades catalanas, que aceleraron la contratación. El factor financiero sigue siendo el gran dolor de cabeza para el Barcelona.

El Colchonero no va a facilitar la salida de una de sus principales piezas, pero los culés saben que la voluntad del jugador siempre termina teniendo un peso específico enorme en estos mercados. La obsesión por el delantero de Calchín no es un manotazo de ahogado ni una oportunidad de mercado de último momento. Mientras que Deco mantiene contactos diarios con su entorno desde antes del inicio de este 2026.

La mesa chica del Barcelona está convencida de que Julián Álvarez es el futbolista ideal para convertirse en la bandera del proyecto deportivo durante la próxima década. La decisión institucional está tomada: el club catalán va a estirar la soga hasta las últimas consecuencias para romper el mercado europeo





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