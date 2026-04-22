El Banco Central impulsa la baja de tasas para reactivar el crédito y el consumo

Las últimas medidas de política monetaria buscan reducir las tasas de interés y fomentar el crecimiento del crédito, con el objetivo de estimular el consumo y la inversión en un contexto de moderada inflación y abundante liquidez en el sistema financiero.

Las recientes decisiones de política monetaria se orientan a fomentar una reducción de las tasas de interés, con el objetivo de reactivar el crédito , un componente esencial para impulsar el crecimiento del consumo y las inversiones empresariales.

En los últimos meses, la expansión del crédito en pesos ha sido limitada, mostrando un crecimiento insuficiente para sostener la actividad económica. Las modificaciones en la integración de encajes bancarios, junto con las significativas compras de dólares por parte del Banco Central (BCRA), que inyectan pesos al mercado diariamente, se enmarcan en esta estrategia de estímulo.

Paralelamente, el BCRA busca moderar los efectos de esta expansión monetaria a través de los pasivos remunerados –instrumentos que absorben pesos a una tasa del 20%– y las operaciones del Tesoro, que renovaron una cantidad de deuda menor a la que vencía la semana pasada. En este contexto, las tasas de interés del sistema bancario han experimentado recortes considerables desde principios de abril, situándose por debajo de las expectativas de inflación para los próximos doce meses, que se estiman en un 23,8% según el último relevamiento oficial.

Para los depósitos a plazo fijo de gran magnitud, superiores al millón de pesos (tasa Badlar), la disminución ha sido de cuatro puntos porcentuales, pasando del 25,4% al 21,3%. De manera similar, las imposiciones mayoristas (tasa Tamar) han registrado una caída comparable, con un rendimiento actual del 22,3%. En cuanto a los plazos fijos minoristas informados por el BCRA, las tasas ofrecidas por los principales bancos oscilan entre el 16,5% y el 21,5%.

El mercado financiero también reflejó esta tendencia durante la semana pasada, con una compresión tanto de las tasas nominales como de las reales. Los analistas de Outlier destacaron que las tasas efectivas mensuales apenas superan el 2%, mientras que los bonos ajustados por inflación han experimentado una contracción en los plazos más cortos.

El descenso de las tasas reales, incluso llegando a valores negativos en el corto plazo, se observa con atención, ya que podría anticipar una mayor dinamización del crédito, lo que a su vez contribuiría a mejorar la dinámica del consumo y la actividad en los sectores más rezagados. Este escenario, según el operador financiero Gustavo Ber, podría ser crucial para mejorar las expectativas sociales de cara a las elecciones de 2027.

Justina Gedikian, estratega de Cohen, explicó que la baja generalizada de tasas en las letras capitalizables y los instrumentos CER se debe a varios factores, anticipando que los niveles actuales podrían mantenerse, aunque considera que representan un piso para el rendimiento en pesos. Entre estos factores, destaca la abundante liquidez en pesos del sistema, resultado de la emisión de pesos por parte del BCRA para acumular divisas y la reciente relajación de los encajes, que redujo la integración mínima diaria en pesos del 75% al 65%, inyectando liquidez adicional.

Además, señala la falta de alternativas atractivas a corto plazo, ya que el Tesoro no está ofreciendo instrumentos de corto plazo en sus licitaciones, lo que impulsa a los inversores a buscar oportunidades en el mercado secundario, presionando los precios al alza y las tasas a la baja. La dolarización de carteras tampoco resulta atractiva, dado que el tipo de cambio nominal está disminuyendo.

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, afirmó que los sólidos fundamentos macroeconómicos están facilitando una flexibilización de las tasas de interés impulsada por el mercado, destacando que la volatilidad de los tipos de interés ha disminuido a medida que el BCRA revierte las medidas excepcionales de ajuste preelectoral. La victoria del Gobierno en las elecciones de octubre, según Werning, ratifica el apoyo a la profundización de la agenda de reformas, lo que ha provocado un desplome de las tasas de interés y la reversión del exceso de dolarización, anticipando la reanudación del ciclo crediticio





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