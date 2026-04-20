El Banco Central extiende su racha de compras: 70 días consecutivos acumulando divisas

El BCRA alcanzó las 70 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, acumulando 6147 millones de dólares en el año, impulsado por el agro y la liquidación de deuda corporativa.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) ha consolidado una racha histórica al completar este lunes su septuagésima jornada consecutiva de intervención positiva en el mercado de cambios. Durante la presente sesión, la autoridad monetaria logró adquirir 131 millones de dólares , un movimiento que eleva el acumulado neto desde el inicio de su programa, el pasado 5 de enero, a unos impresionantes 6147 millones de dólares .

Este desempeño constante subraya una estrategia agresiva de acumulación de divisas que busca fortalecer la posición de liquidez del país en un contexto macroeconómico desafiante, donde la acumulación de reservas es la prioridad absoluta para el equipo económico conducido por Santiago Bausili. No obstante, este éxito operativo en el mercado cambiario no ha estado exento de matices contables. A pesar de la importante compra neta de la jornada, las reservas brutas internacionales reportaron un leve retroceso al cerrar en 45.747 millones de dólares, lo que implica una baja de 44 millones respecto a los 45.791 millones registrados el viernes previo. Esta disminución se explica por dos factores críticos: en primer lugar, el impacto negativo derivado de la volatilidad en las cotizaciones internacionales, donde destaca principalmente la caída del 0,79 por ciento en el valor del oro. En segundo lugar, se sumaron pagos efectuados al exterior por un total de 60 millones de dólares, lo cual erosionó marginalmente el saldo final de la jornada. Analizando el comportamiento mensual, los datos reflejan un dinamismo creciente. En lo que va de abril, el BCRA ya ha embolsado 1766 millones de dólares, posicionándose como el mes con el mayor volumen de compra en lo que va del presente ejercicio anual. Para ponerlo en perspectiva, en marzo el saldo fue de 1671 millones, en febrero de 1555 millones y en enero de 1158 millones de dólares, evidenciando una tendencia ascendente en la capacidad de absorción de divisas. Analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostienen que este ritmo no se explica exclusivamente por el ingreso de divisas de la cosecha gruesa del sector agroexportador, sino que requiere una mirada más profunda. Según las proyecciones de PPI, la oferta del agro, aunque fundamental, resulta insuficiente por sí sola para justificar el volumen total de compras del BCRA. Esto sugiere de manera clara la existencia de otros flujos significativos en el Mercado Libre de Cambios (MLC), probablemente vinculados a la cuenta financiera y a la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs). El resto de las operaciones estaría aportando cerca de 30 millones de dólares diarios a la oferta total, facilitando compras del Central que promedian los 149 millones diarios. Estos flujos provienen de emisiones corporativas que, si bien no fueron necesariamente emitidas durante este periodo reciente, están jugando un rol determinante en la balanza cambiaria actual, inyectando la liquidez necesaria para que el Banco Central continúe fortaleciendo sus arcas en una etapa crucial para la estabilidad cambiaria del país





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