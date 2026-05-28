El ayuno de dopamina: ¿una solución para el agotamiento digital o un riesgo para el bienestar mental?

La tendencia del ayuno de dopamina busca combatir el agotamiento digital y mejorar el bienestar mental. Sin embargo, la práctica puede llevarse al extremo y generar riesgos para el bienestar mental.

En un mundo donde las notificaciones, las redes sociales y el consumo constante de contenido parecen no detenerse nunca, una práctica empezó a ganar popularidad entre quienes buscan 'resetear' su mente.

El ayuno de dopamina es una tendencia que busca combatir el agotamiento digital y mejorar el bienestar mental. Los psicólogos coinciden en que las personas que disfrutan hacer planes solas comparten ciertos rasgos emocionales. La dopamina, conocida popularmente como 'la hormona del placer', tiene una función mucho más compleja que la gratificación instantánea. Los estímulos constantes pueden derivar en pérdida de concentración y motivación.

Los especialistas en comportamiento explican que el ayuno de dopamina es una respuesta a la necesidad de desconectar de ciertos estímulos y encontrar un equilibrio entre la tecnología y la vida en el mundo real. Sin embargo, la práctica puede llevarse al extremo, evitando actividades más lentas y significativas como leer, caminar o cocinar. Según la psicología, el ayuno de dopamina combina dos temas muy presentes actualmente: el agotamiento digital y la búsqueda de bienestar mental.

Algunos expertos consideran que la práctica puede ser beneficiosa si se realiza de manera moderada y consciente, pero también pueden surgir riesgos si se lleva al extremo. La tendencia ha generado un debate sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la tecnología y la vida en el mundo real





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