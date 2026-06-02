El autoconocimiento y la separación de los anhelos reales de las imposiciones externas

El psicólogo Gabriel Rolón destaca la importancia de la autoconocimiento y la separación de los anhelos reales de las imposiciones externas. Según él, la vida se vuelve más luminosa y atractiva cuando se esfuerza por descubrir sus propios deseos y no se deja llevar por las opiniones ajenas.

El psicólogo Gabriel Rolón destaca la importancia de la autoconocimiento y la separación de los anhelos reales de las imposiciones externas. Según él, la vida se vuelve más luminosa y atractiva cuando se esfuerza por descubrir sus propios deseos y no se deja llevar por las opiniones ajenas.

Rolón subraya que la presión constante de los deseos de los demás puede dificultar la conexión con la voluntad propia y que es necesario separar los anhelos reales de las imposiciones que el entorno deposita en cada persona. El psicoanalista también enfatiza la importancia de la formación y el aprendizaje constante para erotizar el pensamiento y dotar de mayor riqueza a la existencia.

Además, Rolón explica que el proceso de autoconocimiento implica descubrir qué se desea y no dejar que las voces ajenas se interpongan entre el deseo y uno mismo. En este contexto, Rolón destaca la importancia de ser consciente de las voces que nos han construido y acompañado desde el día en que nacimos y que a veces se interponen entre nuestro deseo y nosotros.

El psicoanalista también destaca la importancia de ser piadoso y dejar que cada persona averigüe qué es lo que ella desea, en lugar de imponerle sus propios deseos. Finalmente, Rolón explica que el superyó es aquel lugar donde moran aquellos discursos, ya sean buenos o malos, y que sugieren el destino de la persona, y que es importante intentar que alguien no cumpla su destino y que alcance sus propios deseos





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