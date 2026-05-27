El auge de los autos automáticos en Argentina: más accesibles que nunca

Los autos con caja automática, antes considerados un lujo, ahora se consiguen a precios competitivos en el mercado de usados argentino. Modelos como Nissan Sentra y Toyota Etios son ejemplos de esta tendencia.

Durante mucho tiempo, los autos con caja automática fueron considerados un lujo en Argentina. Además de tener precios más elevados que sus equivalentes manuales, arrastraban una reputación asociada a mayores consumos de combustible, costos de mantenimiento más altos y menor confiabilidad.

Sin embargo, la evolución tecnológica de las transmisiones automáticas -desde las convencionales con convertidor de par hasta las modernas CVT, DSG o de doble embrague- permitió mejorar la eficiencia, reducir consumos y ofrecer una experiencia de manejo mucho más confortable. Este cambio tecnológico coincidió además con un crecimiento de la oferta en el mercado de autos usados y una posterior caída relativa de precios.

Como resultado, hoy es posible acceder a varios modelos automáticos por menos de lo que cuesta un auto 0 km de entrada de gama. Las cajas automáticas modernas mejoraron su eficiencia en el consumo de combustible, gracias a un mayor número de relaciones, electrónica más sofisticada y mejores calibraciones. En algunos casos, incluso lograron igualar o superar los registros de versiones manuales. Este avance también cambió culturalmente el mercado argentino.

Si hace una década la caja automática era vista como un elemento de lujo, hoy se ha transformado en una configuración cada vez más demandada, especialmente en SUV y vehículos medianos. De hecho, muchos modelos actuales concentran la mayor parte de sus ventas en variantes automáticas.

Según datos de operaciones y publicaciones del mercado de usados, estos son algunos ejemplos de modelos automáticos patentados en 2016 que actualmente se consiguen en ese rango de precios: Nissan Sentra 1.8 SR CVT y Toyota Etios 1.5 XLS 4AT. La variedad refleja cómo evolucionaron las transmisiones automáticas en aquellos años.

Mientras algunos modelos utilizaban cajas automáticas tradicionales con convertidor de par, otros comenzaron a incorporar tecnologías más modernas como las CVT de variación continua o las transmisiones de doble embrague. En el caso de Toyota y Nissan, por ejemplo, buena parte de sus modelos ya apostaban por cajas CVT orientadas a priorizar suavidad y consumo contenido.

Volkswagen, en cambio, impulsaba las DSG de doble embrague con un enfoque más deportivo y cambios extremadamente rápidos, mientras que marcas como Peugeot y Citroën utilizaban cajas automáticas convencionales de seis velocidades desarrolladas junto a proveedores europeos. La tendencia hacia lo automático se ha consolidado, y los precios cada vez más competitivos en el mercado de usados hacen que sea una opción atractiva para quienes buscan confort sin gastar una fortuna.

Con el tiempo, se espera que los autos automáticos sigan ganando terreno, impulsados por la electrificación y las nuevas arquitecturas de vehículos





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