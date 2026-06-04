El caso del asesinato de Agostina Vega ha generado muchas preguntas sobre la identidad de Claudio Barrelier, para quién trabajaba y quiénes lo protegían. La causa no puede terminar en él y es necesario investigar para llegar a la verdad.

El caso del asesinato de Agostina Vega ha generado muchas preguntas. ¿Quién era realmente Claudio Barrelier , para quién trabajaba y quiénes lo protegían? La causa no puede terminar en él.

Para llegar a la verdad, es necesario preguntarse para quién trabajaba Barrelier en realidad. ¿Era un simple miembro de la barra brava de Instituto o formaba parte de una estructura más compleja que se dedicaba a reclutar chicas?

Además, ¿qué era realmente la casa de Barrelier? ¿Era un bunker para la barra brava o un lugar donde se retenían mujeres? También es necesario preguntarse por qué Claudio Barrelier fue defendido por un abogado y concejal peronista muy conocido en Córdoba Capital llamado Ricardo Moreno. Moreno defendió el hecho de tener a una mujer semidesnuda y atada en un bunker como 'mandarse un moco'.

Además, Moreno cuenta con naturalidad cómo metió 500 personas en la administración pública. Este caso debe avanzar y no quedar en pausa como tantos otros. El asesinato de Candela en la provincia de Buenos Aires también es un ejemplo de cómo las causas importantes en Argentina se frenan cuando llegan muy alto. En el caso de Candela, el crimen llegó muy alto y el narcotraficante Miguel Ángel 'Mameluco' Villalba fue absuelto como autor intelectual.

Ahora, es necesario investigar quién es el supuesto asesino Claudio Barrelier. ¿Es un simple miembro de la barra brava de Instituto o, como dijo el tío de Agostina, le llevaba mujeres a los políticos y a gente de plata? El tío de Agostina fue contundente: 'Acá hay más gente involucrada. Este guaso llevaba mujeres a los políticos y a la gente de plata'.

La causa no debe terminar en Barrelier. Es necesario investigar para quién trabajaba este hombre. El momento exacto donde se frenan todas las causas importantes de la Argentina es cuando se involucran políticos y gente de plata. El colectivo feminista también ha sido criticado por mezclar, confundir y politizar el caso de Agostina.

En lugar de buscar la verdad, algunas personas utilizan el feminismo para sus propios intereses políticos. En resumen, el caso de Agostina Vega es sólo uno de muchos ejemplos de cómo la justicia en Argentina se ve afectada por la política y la corrupción





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