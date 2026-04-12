El Arquitecto del Plan de Dolarización: Reflexiones sobre el Futuro Monetario Argentino

El ex asesor de Javier Milei, clave en la propuesta de dolarización, analiza las perspectivas financieras argentinas y la viabilidad de la dolarización frente a la actual política económica. Explora las complejidades del concepto y cómo este se aplica en Argentina.

Fue el ideador del plan de dolarización que Javier Milei promovió como elemento central de su campaña presidencial. Diseñó una propuesta progresiva, inspirada en el modelo de El Salvador, que no implicaba la eliminación del peso, sino la adopción del dólar como moneda de curso legal de forma paralela.

Milei lo designó como futuro presidente del Banco Central con el objetivo de cerrarlo. Sin embargo, fue el propio Ocampo quien renunció antes de asumir el cargo. Desde entonces, sostiene desde el ámbito académico que la oportunidad para dolarizar sigue vigente, que el esquema actual de bandas cambiarias no soluciona el problema monetario de fondo y que, mientras el peso persista, Argentina seguirá atrapada en el mismo ciclo de ilusión y desencanto que se repite desde hace ocho décadas.<\/p>

Fundamenta su convicción dolarizadora no en una preferencia ideológica, sino en un análisis de la historia argentina: “Todo lo demás es mera especulación. Yo baso mi estimación de probabilidades en el pasado”. —Usted fue el arquitecto del plan de dolarización que presumiblemente facilitó a Javier Milei llegar a la presidencia, pero el Gobierno optó posteriormente por fortalecer el peso. ¿Qué transformaciones ocurrieron entre aquel Milei candidato, y luego presidente electo, para abandonar la idea de la dolarización? —Excelente pregunta. En realidad, esa pregunta debería dirigirse a Milei más que a mí. Como nunca abordé el tema con él, no puedo ofrecer una respuesta concreta y evito especular.<\/p>

—¿Cómo se habría implementado? Al menos, cuéntenos cómo usted lo habría ejecutado en aquel diciembre de 2023. El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso incomoda a aquellos que se creen dueños de la verdad.—Inicialmente, teníamos un plan que era gradual. No estábamos considerando una dolarización inmediata. De cualquier manera, la gente en general, cuando se refiere a la dolarización, la asocia a aspectos que a veces no guardan relación directa. La dolarización en sí misma es un concepto genérico. Como un sándwich es un concepto genérico: puede ser un sándwich de jamón y queso, puede ser un sándwich de milanesa.<\/p>

—En Ecuador es diferente que en El Salvador. En El Salvador es distinto que en Panamá. En todos estos países fue diferente a lo que hizo, por ejemplo, Zimbabue. O los países de la Unión Europea que adoptaron el euro. Porque con la dolarización, en definitiva, de lo que se trata es la adopción de una moneda extranjera como moneda de curso legal. Es decir, una sustitución de una moneda local por una moneda extranjera. Por lo tanto, dolarización es un término que se utiliza incorrectamente y genera confusión, porque existe otra dolarización, que es la que nosotros experimentamos, sin que el presidente Milei ni ningún otro presidente la decrete, que es la dolarización que hemos implementado los argentinos. Esa es una dolarización de facto.<\/p>

Estaba revisando las estadísticas más recientes del Indec. Los argentinos poseen lo que se denomina en moneda y depósito 257 mil millones de dólares. Si se suman todos los depósitos en el sistema bancario argentino del sector privado, actualmente suman 75 mil millones de dólares. Y la circulación monetaria unos 18 mil millones de dólares. Es decir, que si combinamos todos los depósitos en dólares existentes en Argentina, toda la moneda declarada que se encuentra fuera de Argentina en dólares y la comparamos con la cantidad de pesos que poseen los argentinos, estamos hablando de que los argentinos han optado por el dólar como moneda. Es decir, tienen cinco o seis veces la cantidad de dólares... Y eso es una dolarización, pero de facto. Por lo tanto, siempre es crucial distinguir entre la dolarización de facto y la dolarización de jure.<\/p>

Nos enfocábamos en un modelo, que expliqué con bastante detalle, de una dolarización voluntaria que no implicaba la eliminación del peso, implicaba la adopción del dólar como moneda de curso legal. Es decir, que el peso y el dólar coexistirían durante un período de tiempo. Esto no es algo nuevo en Argentina. Durante el siglo XIX en Argentina circularon múltiples monedas extranjeras que tenían curso legal. Se podía pagar los impuestos con esas monedas. O sea, tampoco es algo radical, es algo que ya existió en Argentina y que existe de hecho. Es decir, los argentinos han elegido una moneda, a pesar de que el Estado intenta por todos los medios disuadirlos de elegir esa moneda, imponiendo costos, restricciones a la tenencia y a la transferencia de esa moneda. Lo que buscamos, como siempre digo, es la dolarización como el primer paso hacia la libertad monetaria. Significa que podamos seleccionar la moneda con la que deseamos operar. Si esa moneda es el euro, será el euro. Si es el dólar, lo que ya sabemos porque tenemos toda la información, es que la moneda de preferencia, la moneda que han adoptado los argentinos, como digo, cinco o seis veces la cantidad de dólares que la cantidad de pesos que tienen, es el dólar.<\/p>





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