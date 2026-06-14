El arquero de River se quedará en la concentración de Argentina hasta el segundo partido del Mundial

El joven portero riverplatense continuará entrenándose con la selección más allá de los amistosos, en una decisión del cuerpo técnico que apunta a su proyección a largo plazo y a cubrir la posible situación física de Emiliano Martínez.

El arquero de River, que formó parte de la delegación argentina durante los amistosos previos al Mundial, ha tomado una decisión diferente a la del resto de los jugadores convocados que ya regresaron a sus clubes.

Mientras varios de sus compañeros, especialmente those que arrived con ritmo de competencia más bajo, han abandonado la concentración, el guardameta permanecerá en el hotel de la selección hasta la previa del segundo partido oficial frente a Austria. Esta determinación responde a una estrategia del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, quien ideó un plan a largo plazo más allá del torneo actual.

El entrenador de arqueros ha destacado el potencial del joven portero y su proyección de cara al ciclo post Mundial 2026. Se busca que siga sumando experiencia al lado de Emiliano Martínez, whose situación física es monitoreada, y se valora enormemente su desarrollo bajo la mentorship del propio Dibu. El jugador, por su parte, agradeció el aprendizaje: La verdad que es un ejemplo y me acompaña, me ayuda.

Todos los arqueros me dan tranquilidad y sobre todo me ayudan a corregir para seguir creciendo. Por otro lado, la lista oficial de 26 jugadores aún no está completamente cerrada. Aunque la fecha límite para presentar la nómina definitiva es 24 horas antes del primer partido, el cuerpo técnico trabaja en silencio en posibles modificaciones.

En este contexto, cinco jóvenes promesas del fútbol argentino recibieron su primera convocatoria a la Mayor y firmaron planillas: Santiago Beltrán (21), Ignacio Ovando (18), Simón Escobar (16), Joaquín Freitas (19) y Tomás Aranda (19). Estos futbolistas se entrenaron junto a Lionel Messi durante más de quince días en lo que describen como un viaje soñado.

Sin embargo, con el avance de la concentración, algunos ya partieron: Ovando, quien no llegó a debutar en los amistosos, y Capaldo abandonaron la delegación hace unos días. Los demás -Giay, Aranda, Escobar y Freitas- volverán pronto a Argentina y Brasil para reincorporarse a sus clubes o disfrutar de unos días de vacaciones antes de la pretemporada.

La posibilidad de su inclusión final en el Mundial sigue latente, pero dependerá de las evaluaciones técnicas y de la necesidad de cubrir eventuales bajas por lesión, especialmente en puestos críticos como el de arquero, donde las sustituciones están permitidas en cualquier momento del torneo si se presentan problemas médicos graves. Esta flexible normativa permite al cuerpo técnico mantener abierta la opción de convocar a otro guardameta si fuera necesario, lo que añade una capa extra de incertidumbre a la conformación final de la lista que se anunciará en las próximas horas





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