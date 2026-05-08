El arquero argentino de Carabobo evita el gol del Millonario y River no grita el primero en la Copa Sudamericana

El arquero argentino de Carabobo, Bruera, evitó el gol del Millonario y River no grita el primero en la Copa Sudamericana durante el primer tiempo en un duelo clave por el Grupo H.

El árbitro marcó la pena máxima para el Millonario , pero el arquero argentino de Carabobo se lució y le adivinó la intención al colombiano desde los doce pasos.

Tras una insólita manotaza de Ezequiel Neira sobre Matías Viña, cuando al lateral izquierdo del Millonario se le terminaba la cancha, el VAR llamó a Derlis López para revisar la jugada por una posible infracción y el árbitro, que en primera instancia no cobró nada, determinó la pena máxima. Como de costumbre cuando está en cancha, Quintero se hizo cargo de la ejecución en un River con mayoría de suplentes y, en esta oportunidad, sin embargo, el gran responsable de que River no grite el primero de la noche en la Copa Sudamericana fue el golero argentino, Bruera, quien se lanzó sobre su izquierda y le tapó el bombazo cruzado al colombiano





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