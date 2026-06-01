El argentino buscará seguir sumando con Alpine en el Gran Premio de Mónaco

El piloto argentino buscará seguir sumando con Alpine en el inicio de la gira europea tras su salida en la 6ª posición en Canadá. Ahora, tendrá una semana de descanso y luego ya encará la gira europea, que comenzará con uno de los circuitos más tradicionales y con más historia entre el viernes 5 y domingo 7 de junio. Durante estas tres jornadas, el circuito callejero de Montecarlo albergará tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera principal a 78 vueltas. El Circuito de Mónaco es uno de los trazados más icónicos y desafiantes del calendario de la Fórmula 1, con su recorrido urbano, curvas extremadamente estrechas y escaso margen de error. La clasificación es un factor determinante, ya que los adelantamientos durante la carrera son escasos y complicados. Este circuito exige máxima precisión y concentración, haciendo del Gran Premio de Mónaco una verdadera prueba de habilidad para los pilotos.

El piloto argentino buscará seguir sumando con Alpine en el inicio de la gira europea tras su salida en la 6ª posición en Canadá. Ahora, tendrá una semana de descanso y luego ya encará la gira europea, que comenzará con uno de los circuitos más tradicionales y con más historia entre el viernes 5 y domingo 7 de junio.

Durante estas tres jornadas, el circuito callejero de Montecarlo albergará tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera principal a 78 vueltas. El Circuito de Mónaco es uno de los trazados más icónicos y desafiantes del calendario de la Fórmula 1, con su recorrido urbano, curvas extremadamente estrechas y escaso margen de error. La clasificación es un factor determinante, ya que los adelantamientos durante la carrera son escasos y complicados.

Este circuito exige máxima precisión y concentración, haciendo del Gran Premio de Mónaco una verdadera prueba de habilidad para los pilotos





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