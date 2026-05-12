El almacenamiento en la nube gana popularidad en el mundo profesional

El almacenamiento en la nube está cambiando la forma en que la información se guarda, comparte y accede, y las empresas entre otras entidades están adoptando este tipo de almacenamiento para proteger la información. Con opciones gratuitas como Google Drive y OneDrive, los servicios en la nube se adaptan al volumen de archivos, presupuesto y nivel de privacidad requerido. Los discos externos siguen siendo útiles para copias de seguridad, contextos sin acceso a internet y proteger archivos sensibles fuera de servidores de terceros.

Las memorias USB y los discos externos todavía existen, pero entre los profesionales ya no son la primera opción. El almacenamiento en la nube tomó ese lugar y cambió por completamente la forma en que se guarda, comparte y accede a la información.

Tal vez la pregunta más importante hoy es '¿Qué servicio en la nube se adapta mejor a lo que necesitás?

'. En este sentido, muchas empresas adoptaron la regla 3-2-1: Tres copias, dos unidades locales y una nube.

Por otro lado, los discos externos siguen siendo útiles para copias de seguridad de grandes volúmenes de datos, para contextos sin acceso a internet confiable o para resguardar archivos sensibles fuera de servidores de terceros. Para el trabajo cotidiano, el storage en la nube es la opción preferida por la mayoría de los profesionales. Para las opciones gratuitas, Google Drive y OneDrive son más que suficientes para empezar.

Acerca de los servicios más utilizados hoy por equipos de trabajo y profesionales independientes





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