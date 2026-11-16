El alcalde Zohran Mamdani cumple su promesa disolviendo la unidad antidisturbios SRG del NYPD para separar seguridad antiterrorista de protestas civiles.

El alcalde demócrata Zohran Mamdani anunció este lunes la disolución definitiva del controvertido Grupo de Respuesta Estratégica (SRG, por sus siglas en inglés) del Departamento de Policía de Nueva York. Esta medida se implementa tras años de críticas por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, cumpliendo así una de las principales promesas de su campaña electoral.

La creación del SRG en 2015 tenía como objetivo principal combatir el terrorismo, pero su despliegue habitual en protestas ciudadanas generó controversia. Al disolver esta unidad, el gobierno municipal busca separar claramente las operaciones antiterroristas de la gestión de las protestas civiles, asegurando que ambas tareas no se confundan bajo una misma estructura.

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Separación de Funciones Antiterroristas

El alcalde Zohran Mamdani declaró que el SRG tenía una tarea dual que resultaba conflictiva, ya que combinaba el cumplimiento de la ley antiterrorista con la respuesta a protestas. Estas dos funciones deben estar separadas para garantizar que la seguridad pública no comprometa las libertades fundamentales de la ciudadanía. En un video publicado en redes sociales junto al concejal Chi Ossé, Mamdani enfatizó la importancia de esta distinción estructural.

Chi Ossé, impulsor de una propuesta legislativa similar, señaló que las labores antiterroristas del SRG pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York. Esta reorganización permite que la unidad se centre exclusivamente en amenazas de seguridad nacional, libre de la presión operativa en las calles.

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Nueva División Civil y Prohibición de Armas

La gestión de las protestas recaerá ahora en una nueva División de Diálogo Comunitario y Desescalada dentro de la Oficina Municipal de Seguridad Comunitaria. Este organismo estará integrado exclusivamente por civiles desarmados, sin potestad para realizar arrestos, inspirándose en un modelo aplicado en Columbus, Ohio. La medida busca reducir la tensión en las calles mediante el diálogo en lugar de la fuerza bruta.

Entre las nuevas normas para las manifestaciones en la Gran Manzana se prohíben el uso de armas largas, gases lacrimógenos y gas pimienta como tácticas de control de multitudes. El equipo civil trabajará en coordinación con una nueva unidad policial especializada en la Primera Enmienda y una división de apoyo de patrullas con formación específica en desescalada.

Reacciones y Contexto Político

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, expresó su apoyo a los cambios, afirmando que la nueva estructura preservaría la capacidad de responder a amenazas graves. Tisch sostuvo que estos ajustes convertirán al departamento en una organización más fuerte y eficaz, brindando a los agentes más apoyo durante eventos importantes sin comprometer la seguridad pública.

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York celebró que Zohran Mamdani haya cumplido esta promesa menos de un año después de llegar al cargo. La directora ejecutiva, Donna Lieberman, señaló que la medida pone fin a operaciones que han costado millones de dólares en denuncias, aunque advirtió que vigilarán de cerca las actuaciones de la nueva unidad civil.

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Por otro lado, Patrick Hendry, presidente de la Asociación de Beneficencia de la Policía de la Ciudad de Nueva York, acusó al alcalde de poner en riesgo la seguridad de los agentes para congraciarse con sus seguidores. Hendry afirmó que los agentes enfrentarán a manifestantes sin el respaldo adecuado, sugiriendo que el alcalde no está de su lado en caso de caos en las calles.

Impacto Social y Mantenimiento de Personal

Chi Ossé aseguró que toda esta reorganización se mantendrá con el mismo número de personal en el Departamento de Policía de Nueva York. Los agentes uniformados solo intervendrán para efectuar detenciones si se producen actos de desobediencia civil o incidentes graves, limitando así su presencia en protestas pacíficas.

Esta decisión llega tras la presión entre las bases progresistas y el sector socialista del partido de Zohran Mamdani, que criticaban la demora en desmantelar una unidad acusada de brutalidad policial desde las protestas por la muerte de George Floyd en 2020. Las demandas para su disolución se reactivaron el pasado mes de octubre a raíz de las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Bronx.