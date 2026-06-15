El agotamiento por aplicaciones de citas: cómo los algoritmos afectan la salud mental

Un estudio revela que el uso continuado de apps de citas puede llevar a un síndrome similar al burnout laboral, con síntomas como agotamiento, cinismo e impotencia, afectando negativamente la salud mental de los usuarios.

Las investigaciones sugieren que los algoritmos de las aplicaciones de citas pueden crear un patrón en sus usuarios que se asemeja más a los efectos de un trabajo inmanejable y estresante: agotamiento, cinismo, una creciente sensación de que nada de lo que haces funciona y de que quizá el problema seas tú.

Este fenómeno, conocido como agotamiento por aplicaciones de citas, ha sido documentado en estudios recientes. Por ejemplo, Fernanda R., una consultora de asuntos internacionales de 29 años, borró sus aplicaciones de citas hace dos años, pero al ver que sus amigos emparejaban personas conocidas por internet, volvió a descargarlas.

Sin embargo, se encontró de nuevo con la presión constante de ser ingeniosa e interesante, y el algoritmo la inundó de gente con la que nada encajó. Esto la llevó a preguntarse qué decía eso de ella y a sentirse más sola que en sus dos años de soltería. La historia de Fernanda es similar a la de muchos usuarios y tiene un nombre: agotamiento por apps de citas.

La científica Liesel Sharabi, directora del Laboratorio de Relaciones y Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona, explica que las investigaciones muestran que los usuarios de aplicaciones de citas experimentan un agotamiento generalizado con el tiempo. Esto tiene sentido porque, si estás atrapado en la aplicación, significa que no hallaste lo que buscas, a menos que solo quieras encuentros de una noche.

Sharabi advierte que los objetivos de las aplicaciones están fundamentalmente en desacuerdo con los de los usuarios: si la gente encontrara parejas ideales y tuviera citas increíbles, dejaría las aplicaciones para siempre, pero en lugar de eso, la gente sigue entrando y saliendo constantemente. Un estudio de 2024 que siguió a cientos de usuarios durante tres meses confirmó esta dinámica. Los estudios describen el agotamiento emocional como la sensación de que deslizar el dedo te deja desmotivado, derrotado y cansado.

El cinismo y la despersonalización aparecen cuando los perfiles empiezan a difuminarse entre sí, tratando a las personas como objetos en lugar de seres humanos. La impotencia es la convicción creciente de que nada de lo que hagas en la aplicación va a funcionar, ya sea porque se te da mal o porque hay algo que no va bien en ti.

Madeleine D., una profesional del marketing tecnológico, relata que empezó en la aplicación con la intención de ser respetuosa, pero con el tiempo se volvió ciega a eso, como si no le importaran las personas, algo que detestaba de sí misma. Estas quejas van más allá de las normas previsibles de los solteros: un metaanálisis reciente dirigido por Sharabi, que recopiló 17 años de estudios con unas 26.000 personas, reveló que los usuarios de aplicaciones de citas tenían una salud mental significativamente peor que los no usuarios, incluyendo depresión, ansiedad, desregulación emocional, soledad y angustia psicológica.

Es más, estos problemas afectaban con mayor intensidad a las personas que se unían a las aplicaciones en un estado más vulnerable desde el principio. Las aplicaciones, en teoría, deberían ser un salvavidas para quienes tienen más dificultades para conocer gente en persona debido a problemas de salud mental, pero en la práctica pueden empeorar su situación.

Por lo tanto, es crucial reconocer este ciclo y tomar medidas concretas para protegerse, como limitar el tiempo de uso, ser selectivo con los matches y recordar que la autoestima no depende de las interacciones en la app





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