El aeropuerto internacional de Kuwait es atacado por Irán y Estados Unidos intercambian ataques

El aeropuerto internacional de Kuwait fue atacado por la mañana, causando graves daños y un muerto. El ejército estadounidense anunció que había realizado ataques en legítima defensa contra Irán. Irán condenó los ataques y acusó a Kuwait y Bahrein de permitir que Washington utilice su territorio para ejecutar ataques contra su país.

El aeropuerto internacional de Kuwait fue atacado por la mañana, causando graves daños y un muerto. El ejército estadounidense anunció que había realizado ataques en legítima defensa contra Irán .

Irán condenó los ataques y acusó a Kuwait y Bahrein de permitir que Washington utilice su territorio para ejecutar ataques contra su país. Las fuerzas de Estados Unidos anunciaron que habían inutilizado un petrolero, mientras que Kuwait afirmó que su aeropuerto sufrió daños a causa de los ataques iraníes. Bahrein declaró haber interceptado tres misiles iraníes y varios drones.

Los ataques contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, fueron en respuesta a los intentos de ataque de Irán en todo Oriente Medio, declaró el Comando Central de Estados Unidos. El Centcom informó que Irán lanzó varios ataques contra bases y helicópteros estadounidenses, los cuales fueron destruidos o interceptados. Irán afirmó haber atacado bases y helicópteros estadounidenses en respuesta a los ataques de Estados Unidos.

El alto el fuego en Oriente Medio se rompió hace poco, y desde entonces se han producido varios ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes. El Comando Central de Estados Unidos declaró que los ataques de Irán fueron en respuesta a los intentos de ataque de Irán en todo Oriente Medio. El Centcom informó que Irán lanzó varios ataques contra bases y helicópteros estadounidenses, los cuales fueron destruidos o interceptados.

Irán afirmó haber atacado bases y helicópteros estadounidenses en respuesta a los ataques de Estados Unidos. El alto el fuego en Oriente Medio se rompió hace poco, y desde entonces se han producido varios ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes. El Comando Central de Estados Unidos declaró que los ataques de Irán fueron en respuesta a los intentos de ataque de Irán en todo Oriente Medio.

El Centcom informó que Irán lanzó varios ataques contra bases y helicópteros estadounidenses, los cuales fueron destruidos o interceptados. Irán afirmó haber atacado bases y helicópteros estadounidenses en respuesta a los ataques de Estados Unidos





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