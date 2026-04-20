El adiós a Luis Brandoni: conmoción en el mundo del espectáculo y cierre definitivo de su última obra

Tras el fallecimiento de Luis Brandoni, se confirman los detalles de su velatorio en la Legislatura porteña y la cancelación definitiva de la obra Quién es quién que protagonizaba en calle Corrientes.

La inesperada partida del reconocido actor Luis Brandoni ha generado una profunda conmoción en todo el ámbito cultural y artístico de la Argentina. Su fallecimiento, ocurrido a los 86 años tras una internación de nueve días en el Sanatorio Güemes, cierra un capítulo fundamental en la historia del espectáculo nacional.

El intérprete había ingresado al centro médico debido a complicaciones derivadas de un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural, un cuadro que mantuvo en vilo a sus seguidores y colegas hasta el desenlace fatal ocurrido en la madrugada del lunes. La noticia fue confirmada con pesar por el Multiteatro, bajo la gestión de su amigo cercano, el productor Carlos Rottemberg, quien acompañó al actor hasta sus últimos momentos. Este triste suceso ha dejado interrogantes insalvables sobre el destino de la obra Quién es quién, la pieza teatral que Brandoni protagonizaba junto a Soledad Silveyra sobre la avenida Corrientes. La puesta en escena, que exploraba los conflictos de la rutina en pareja con una mezcla de humor y reflexión, ya había enfrentado diversas interrupciones a lo largo del año. Tras una temporada previa de gran éxito, el equipo había retomado las funciones en enero, pero la salud del actor, quien ya había manifestado descompensaciones previas en 2025, obligó a una pausa definitiva poco antes de su deceso. La producción, junto con el elenco y las salas Multiteatro y Multitabaris, optó por dar de baja la cartelera digital y cancelar la venta de entradas, poniendo un punto final a esta producción dirigida por Héctor Díaz. La interrupción no fue solo una medida operativa, sino un gesto de respeto y acompañamiento hacia la figura de un artista que marcó a distintas generaciones con su compromiso profesional. En cuanto a los homenajes, la figura de Luis Brandoni está siendo despedida con el reconocimiento que merece una leyenda del cine y la televisión. Según lo informado por Rottemberg, se ha organizado una ceremonia abierta en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo que el público, colegas y admiradores puedan rendir su último tributo al actor. Se estima que la afluencia de personas será masiva, dada la extensa y respetada trayectoria de quien también supo ser un actor protagonista del debate público y social del país. Posteriormente, se planea una ceremonia íntima para el martes por la mañana, donde sus restos serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita. La partida de Brandoni no solo deja un vacío en los escenarios, sino que representa la pérdida de una voz ineludible en el entramado cultural argentino. Sus inolvidables interpretaciones y su carácter auténtico perdurarán como un legado imborrable en la memoria colectiva, consolidando su estatus como un referente indiscutido de las artes escénicas. La comunidad artística continúa expresando sus condolencias, resaltando que más allá de su talento actoral, lo que deja es una huella profunda marcada por su coherencia y su inmensa pasión por el teatro





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